ЧЭАЗ: время решительных действий

Одному из флагманов электротехнической отрасли страны, Чебоксарскому электроаппаратному заводу, в этом году исполняется 85 лет. «Только не говорите, что мы старые, — шутит его генеральный директор Александр Горелов, — 85 лет для такого предприятия, как ЧЭАЗ, это время взросления и расцвета сил». Беседуем с ним об итогах прошлого года и амбициозных планах, которые ставит руководство перед заводчанами на ближайшие годы.

Выручка, прибыль, зарплата — все с ростом

— Общая выручка завода в 2025 году составила 11 млрд рублей, что на 17% больше, чем годом ранее, — отметил Александр Ювенальевич. — В текущем году планируем нарастить этот показатель на 20% и достичь 13 млрд рублей. Важно отметить, что половина будущей выручки уже обеспечена открытыми заказами. Заключены договоры, эти заказы уже в производстве. Чистая прибыль завода в прошлом году также получилась с солидным плюсом — 170% по сравнению с 2024 годом.

— Сказывается ли этот рост на цифрах в зарплатных ведомостях сотрудников ЧЭАЗа?

— Средняя заработная плата в 2025 году составила почти 79 тыс. рублей — плюс 6% к 2024 году. В этом году планируем повышение до 87,7 тыс. рублей, что, конечно, не помешает зарабатывать и больше: зарплата высококвалифицированных рабочих уже сегодня намного выше — до 200 тыс. рублей. Средняя зарплата конструкторов на уровне 130 тыс. рублей, но и среди них немало тех, которые получают в разы больше.

ЧЭАЗ — это системообразующее предприятие, с каждого рубля выручки платим 19 копеек налогов. В прошлом году мы заплатили 2 млрд рублей в бюджеты разного уровня. Это — живые деньги, которые идут на развитие республики, всей страны.

— Есть мнение, что сегодня рынок замер. Согласны с таким утверждением?

— У нас выстроена система обучения персонала — как раз на днях проводили занятия с нашими продавцами. Я им так и сказал: у нас есть возможности вырасти на рынке в разы. Если мы раньше планировали задачи на год, то сейчас готовимся к переходу на пятилетнее планирование. Речь идет обо всех направлениях деятельности: от выручки до инвестиций. Подобное долгосрочное планирование будет способствовать пониманию нашими работниками их будущего, с другой стороны, рынок, наши заказчики тоже будут иметь ясное представление о том, чего ожидать через несколько лет от нашего с ними сотрудничества.

— И что же ждет нас впереди?

— Разговоры о том, что рынок, как вы говорите, замер, нет заказов, цены понижаются, по моему мнению, не соответствуют действительности. На самом деле — далеко не так: заказов на рынке достаточно, только достаются они предприятиям, которые, во-первых, доказали свою надежность, во-вторых, в состоянии выполнить эти заказы качественно и в срок.

Индустриальному парку быть!

— А надежность ЧЭАЗа, вы уверены, не вызывает сомнений…

— Разве цифры, которые я назвал выше, не подтверждают нашу надежность? Я считаю, что да, подтверждают. Безусловно, хотелось бы, чтобы и производство развивалось быстрее, и чтобы зарабатывали люди больше. На перспективу ставим именно такие цели, но… таков пока рынок.

Коллектив у нас, я бы сказал, интересный и большой — 2,5 тыс. человек, постоянно работающих на предприятии. Будущее завода, коллектива — наша постоянная забота, которой и продиктованы инвестиции в производство. ЧЭАЗ ежегодно тратит 300-500 млн рублей на новые разработки, что позволяет расширять ассортимент нужных рынку новых продуктов.

Очень понравилось недавнее интервью генерального директора ГК «Росатом» Александра Лихачева, в котором 2026 год он называет «временем решительных действий». Не сочтите за плагиат, но слова первого лица госкорпорации, с которой мы тесно сотрудничаем, в полной мере можно применить и к нам: все больше задумываемся о том, что и нам необходимо меняться — нужны новые технологии и пользующиеся спросом на рынке новые продукты. У нас есть идеи, мы уже находимся на старте их реализации.

— Например…

— Хочу показать вам карту. Вот, смотрите, схема расположения нашего завода — она занимает территорию 23 гектара. Доступные существующие производственные площади составляют 1,5 тыс. м2. Есть, как видите, свободные участки земли — для новой застройки доступна территория, занимающая 6,5 гектара. На ней и хотим создать технопарк. И уже есть предварительная архитектурная концепция развития парка — можете вот посмотреть презентацию.

— И на соседей, смотрю, замахнулись — автовокзал тоже преобразили!

— Облик завода, прилегающих территорий и зданий должен, согласитесь, соответствовать общей архитектуре города. Индустриальный парк в центре Чебоксар станет важной площадкой для нового этапа развития электротехнической отрасли в Чувашии. Идея о его создании продиктована необходимостью тех самых решительных действий, о которых говорил выше. Мы хотим, чтобы к нам пришли новые предприятия и производства — незадействованные в текущей деятельности завода земельные участки, здания и сооружения будут предложены профильным инвесторам.

Специализация технопарка будет сфокусирована на внедрении передовых инновационных технологий в области электротехники, объединении перспективных компаний и исследовательских организаций. Особое внимание уделим разработке энергоэффективных и интеллектуальных решений, включая промышленную автоматизацию, умные сети и возобновляемые источники энергии. С теми же китайцами, к примеру, раньше мы рассматривали просто перепродажу их продукции, сейчас же речь идет о создании совместных предприятий. Были производства китайские, будут — российско-китайские. Стремимся к тому, чтобы в наш технопарк пришли новые технологии, появились востребованные на рынке новые изделия.

Открываем новые горизонты

— Вы коснулись сотрудничества с «Росатомом». Можно об этом чуть подробнее? В интервью годичной давности, помню, вы говорили о том, что с вхождением завода в структуру холдинга РУСЭЛ открылись большие возможности выхода на новые рынки. В том числе — на международные, где «Росатом» занимает крепкие позиции. Надежды оправдываются?

— Мы сегодня активно работаем с госкорпорацией — по разным направлениям. Раньше с ее стороны были минимальные заказы, а сегодня занимаемся крупными поставками. Наша продукция идет на строящуюся атомную электростанцию «Аккую» в Турции. Привлекают нас к строительству станции «Куданкулам» в Индии. Планируем поставки на АЭС «Эль-Дабаа» в Египте.

Недавно выполнили крупный контракт — поставили 700 шкафов низковольтных комплектных устройств на атомную станцию «Руппур» в Бангладеш, которую строит «Росатом». Не каждый с подобными задачами справится, в России предприятий, которым под силу такие заказы, единицы. Это ведь не только изготовление «железа» и его отгрузка заказчику. Выполнение подобных заказов связано с очень строгой и сложной приемкой, так как атомная станция — это в первую очередь безопасность. Что такое шкаф НКУ — наверняка представляете. Так вот, при приемке заказа мы сдаем в таком же объеме техническую документацию — представляете, какая ответственность и какой объем работы! Для подобной работы необходимы сотрудники соответствующей квалификации — предприятий, которые имеют таких специалистов, очень мало. На ЧЭАЗе, в группе компаний, они есть — с возложенными на них задачами справляются успешно.

Выходим на рынки стран СНГ, Ближнего Востока, куда мы свою продукцию в большом количестве раньше не отправляли, а сегодня планируем такие поставки. Новая для нас ниша — Российские железные дороги, рассчитываем на более тесное с ними сотрудничество. Традиционно сильны наши позиции в судостроении — поставляем как комплектацию, так и готовые изделия. На всех атомных ледоколах нового проекта 22220 есть наши устройства: релейная защита, главные распределительные щиты, приводная техника.

Кампус подкинет идеи

— Чем вас заинтересовал проект создания в Чебоксарах межвузовского студенческого кампуса — ЧЭАЗ «засветился» в его обсуждении?

— Проект интересен тем, что будет способствовать развитию новых отраслей экономики и станет площадкой для межрегиональной кооперации по разработкам и созданию опытных образцов продукции. Генерация новых идей и продуктов, технологические прорывы — как раз то, что нам нужно. Идея правильная и своевременная. Работу на базе кампуса будем выстраивать в партнерстве с такими компаниями, как «Россети», «Росатом», «Ростех» и т. д.

— А как быть с конкуренцией? Она не помешает?

— Понятно, что у каждой из компаний есть собственные продукты, и с учетом рынка не каждый готов делиться своими наработками. Но Чувашия может стать не только центром релейной защиты, которым она является сейчас, регион имеет возможность превратиться в электротехническое ядро страны, где мы, как чувашские производители, не только конкурировали бы, но и вместе показали бы полную линейку той продукции, которая нужна нашим заказчикам. Тем самым, как отметил Глава региона Олег Николаев, формировали бы еще и образ будущего республики и ее интеллектуальной среды.

Сохранить и приумножить

— Многофункциональность всегда считалась чуть ли не главным преимуществом Чебоксарского электроаппаратного — так оно и будет?

— В пятилетней программе мы ставим амбициозную задачу — увеличить выручку в три раза: 33 млрд рублей — реальный показатель, которого может и должен достичь наш завод. ЧЭАЗ — предприятие, обеспечивающее полный цикл производства. Выпускаем микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики, занимаем прочную позицию на рынке низковольтных контакторов, строим подстанции «под ключ», являемся лидерами в производстве комплектных устройств, развиваем направление приводной техники — разработки мирового уровня.

Выпускаем электромеханическое реле: 75% релейной защиты «Россетей», считай, всей страны, работает на наших изделиях. В Чебоксарах только что прошла Всероссийская конференция «Новые технологии в релейной защите и автоматизации энергетических систем». Как отметили представители сетевой компании, на энергообъектах «Россетей» используется 18 миллионов релейных устройств производства Чебоксарского электроаппаратного. Значит, все, что выпускаем сегодня, востребовано.

Продуктовый ряд, который мы имеем, действительно уникален, что, безусловно, не исключает необходимость его обновления и расширения. Потому и озаботились созданием индустриального парка — намерены привлечь новых партнеров, предприятия, вместе с которыми сможем выстроить новую линейку продукции с чувашским брендом. Предприятие открыто для сотрудничества.

— Как воспринял эти намерения коллектив предприятия?

— Эти планы, уверен, важны для наших сотрудников, ветеранов завода, в полку которых тоже порядка 2,5 тыс. человек, — в свое время коллектив завода насчитывал 17 тыс. сотрудников. У них есть жены и мужья, дети, внуки — количество работающих и бывших работников можно смело умножить, думаю, на четыре или даже большую цифру, и, получается, десятки тысяч человек, чуть ли не каждая чебоксарская семья, имеют хотя бы отдаленное родство с электроаппаратным заводом. Это колоссальный ресурс — потому у нас очень сильная поддержка для того, чтобы реализовать наши планы.

Кстати, недавно наши ветераны отмечали на заводе День космонавтики. Мы, как вы знаете, работаем в том числе и на космос — наши изделия бороздят просторы Вселенной. Так вот, ветераны внимательно следят за делами на родном предприятии, они полны идей — решили создать группу, с которой будем обсуждать наши планы, те или иные проблемы завода. Польза, уверен, будет.

Реализация первой инициативы дорогих наших ветеранов уже стартовала: проект «Дети ЧЭАЗа — новаторы» призван привлечь их внуков и правнуков, чтобы они тоже задумались над развитием завода. Дети не зациклены, им чужды шаблоны, вот и карты им в руки: пусть предлагают — искусственный интеллект все-таки на пороге. Это интересно — не варимся в собственном соку, а вовлекаем в наше развитие и внешнее окружение. Если тысячи чэазовцев и десятки тысяч сочувствующих нам людей болеют за завод, то у такого предприятия обязательно есть будущее, и оно, несомненно, перспективное и яркое.

Дорогу осилит идущий

— Александр Ювенальевич, планы амбициозные. Чисто физически — хватит ли сил, мощностей?

— Ну у нас пока только несколько участков работает в три смены (смеется) — даже с учетом этого производственные мощности могут вырасти как минимум в 2-2,5 раза. Все у нас есть: квалифицированная рабочая сила, ИТР, производственные мощности… При этом мы не просто завод, который производит продукцию, у нас еще мощный научно-технический потенциал. Сотни конструкторов и технологов, которые создают новые виды продукции, — еще одно большое преимущество ЧЭАЗа, интеллектуальный наш ресурс.

В последние годы заводом приобретено множество новых станков — на сотни миллионов рублей. Но для достижения целей, связанных с технологическим переделом, этого уже мало — необходимы новые автоматические линии под новые продукты. Это уже технологии совершенно другого уровня — рассматриваем вопросы их приобретения. ЧЭАЗ был и остается лидером электротехнического рынка страны, но нам нельзя останавливаться — заводу необходим дальнейший рост. Наша миссия — занять и удерживать лидерство в перевооружении России отечественной электротехникой. Уверен, все у нас получится.

И пользуясь тем, что беседуем с вами в канун 81-й годовщины Великой Победы, хочу через газету поздравить коллектив, особенно ветеранов завода, с этим самым дорогим и важным для каждого из нас праздником. День Победы является олицетворением силы духа и доблести нашего народа, символом мужества, любви к Родине. Чэазовцы по праву гордятся тем, что наше предприятие, его работники внесли достойный вклад в Победу: эвакуированный после начала войны из Харькова в Чебоксары завод за короткое время наладил производство и уже в декабре 1941 года выдал первую продукцию для нужд фронта. Желаю всем крепкого здоровья, добра и мира!