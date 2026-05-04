День Победы глазами чувашского артиста

«Конец войне!»

Вот уже более 80 лет 9 мая остается священной датой в календаре нашей страны. Каждый год Красная площадь Москвы становится центром торжеств: маршируют расчеты, гремят залпы салюта, а ветераны принимают цветы и слова благодарности. Но каким был тот самый первый День Победы в 1945 году? Что чувствовали люди, узнав об окончании войны, и как жила в те часы столица Родины? Ответы на эти вопросы хранят не только архивные хроники, но и личные документы очевидцев.

Одним из таких уникальных свидетельств стал дневник Виктора Родионова. В мае 1945 года ему был всего 21 год. Будущий народный артист Чувашии и РСФСР, диктор Чувашского радио и выдающийся театральный актер тогда был студентом ГИТИСа. Уроженец Мариинского Посада, он начал сценическую карьеру еще в 1941 году в Чувашском академическом театре, а в Государственный институт театрального искусства имени А.В. Луначарского был зачислен в августе 1942-го. Именно в столице, где продолжалась его учеба, он и встретил долгожданную Победу.

На протяжении десяти лет, с января 1938-го по декабрь 1947 года, молодой человек день за днем фиксировал события своей жизни. Сегодня восемь его тетрадей бережно хранятся в Государственном историческом архиве Чувашии. Записи отличаются аккуратным почерком, грамотностью и поражают обилием деталей: имен, фактов, бытовых зарисовок и личных размышлений. Особую ценность представляет том за май — декабрь 1945 года, который Виктор изготовил самостоятельно. В твердую обложку от школьного учебника физики он вложил листы перекидного календаря, скрепив их красными шелковыми лентами, а название предмета скрыл под чернильной надписью «ДНЕВНИК».

Запись от 9 мая 1945 года передает атмосферу всенародного ликования с поразительной эмоциональной силой. Эти страницы позволяют не просто узнать о событиях того дня, а буквально почувствовать пульс эпохи.

Из дневника Виктора Родионова

«День Победы! Урра! Конец войне! Разбудили в 4 утра. Кругом, когда я проснулся, кричали о том, что кончилась война. Точно еще ничего не знаю. Сейчас 5 ч. утра. На улице идут танцы под гармошку. Кругом народ. У всех радость, восторг, счастье! Как это после четырехлетней войны приятно. Решил написать сейчас всем по открытке, друзьям, родным и всем остальным. Буду всех поздравлять.

Написал 17 писем, после чего уехал в центр искать печений на сахарные талоны. Я нем. Нельзя описать, что происходит на улице, особенно в центре. До такой степени кругом много народу, что буквально запруживают улицы и прекратилось движение автобусов, трамваев и т. д. Напротив америкаского посольства стоит просто гул от приветствий американцев, которые машут шапками в знак приветствия, стоя на балконе. Везде пляшут. Многие, никого не разбирая, ходят и всех буквально целуют. Один старичок у метро «Площадь Революции» стоял с четвертью водки и угощал первого попавшего военного. На каждом шагу качают военных. На Красной площади (и я в этом деле участвовал) встречали одного генерала, схватили его и давай качать, он умолял нас, чтобы мы его спустили на землю, но мы спросили его, по какому направлению ему нужно идти и пронесли его всю Красную площадь на руках.

Приехав домой, я узнал о том, что мне есть посылка, очень обрадовался. Попросил Таю Ерусланову выгладить костюм, который мне прислала Зиночка, надел его, после чего вышли немного с ребятами и к вечеру пошли опять в центр. Выступал Сталин. Был салют из 1000 орудий, 30 залпов. Никогда я не видел такое небо, которое было сегодня, освещенное прожекторами и ракетами. На всех площадях было столько народу, что приходилось буквально проталкиваться, чтобы куда-либо пройти.

Утром погода была неплохая, но к вечеру стало пасмурно, холодный ветер. Уроки с 9 ч. утра. Перед началом занятий был в большом зале митинг в честь Победы. Занимались сегодня литературой, музыкальной литературой и сольным пением. Второй день мирного времени. Встретил в институте сегодня Илью Лондона (чебоксарец). Поговорил малость с ним, а потом оставил его. Пришел он оказывается к Шуре Лукьяновой. Домой приехал в 11 часов вечера. В институте и сегодня все друг друга поздравляют, целуются…»

(Стилистика автора сохранена)

Оксана Александрова, Янина Горская