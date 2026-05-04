Ветераны шахмат республики сразились на первенстве России

Давление за доской

Шахматисты Чувашии недавно побывали в Санкт-Петербурге, где приняли участие в первенстве России по рапиду и блицу среди ветеранов. В город на Неве Юрий Иевлев, Сергей Роньжин, Станислав Песин и Валентина Давыдова отправлялись с большим воодушевлением. И дело не только в эстетике Санкт-Петербурга: одно участие в этом первенстве для наших шахматистов, в силу дефицита ветеранских турниров в регионе, стало глотком свежего воздуха.

Результат представителей республики оказался достойным. В командном зачете по быстрым шахматам (рапиду) они заняли 20-е место, по блицу — 21-е. «Сыграли в свою силу», — резюмировал Юрий Иевлев, знаковое лицо в шахматах Чувашии. По словам Иевлева, эмоций на первенстве России хватало. Например, в первом туре из всей четверки свою партию выиграл только он, остальные проиграли. В качестве капитана команды он провел разбор полетов сразу же, по горячим следам. Вскоре почувствовал неладное в организме, измерил давление, а оно к тому моменту подскочило аж до 180! «Все равно ответственность давит. Хочется показать результат», — рассказал Юрий Петрович.

С нервами на первенстве России справились не все, «перегорела» даже чемпионка мира среди ветеранов Татьяна Богумил — в партии против нашего Сергея Роньжина: она пошла слоном как ладьей. Очевидцем курьезного хода стала Валентина Давыдова. «Думала, что там только я одна нервничаю, оказывается — нет», — поделилась впечатлениями она.

«Вы знаете, еще в советские времена публиковали данные по энергозатратам в шахматах на серьезном, гроссмейстерском уровне. Они были сопоставимы с футбольным матчем! Речь о классических шахматах, с полным контролем, где партия длится в среднем пять часов», — объяснил природу моральных издержек в шахматах Роньжин. Кстати, его партия против Богумил завершилась вничью.

Система ранжирования на первенстве России по рапиду и блицу в Санкт-Петербурге была весьма занимательной. Базовым здесь стало не число очков, а коэффициент сложности в зависимости от рейтинга и квалификации соперника. «Вот я набрал семь из девяти очков и ожидал, что в своем зачете буду минимум вторым. Но выше меня оказались те, кто набрал четыре-пять очков: они играли против более сильных соперников», — рассказал Юрий Иевлев.

Что же дальше? Наши шахматисты с радостью выступили бы и на других ветеранских турнирах в России — при наличии соответствующего финансирования, конечно же. Да и в самой Чувашии шахматных турниров среди ветеранов не хватает.

«Спорт ветеранов везде находится на задворках», — сетует судья всероссийской категории, тренер Михаил Мельник, на протяжении 12 лет возглавлявший Федерацию шахмат Чувашии. Он выступает за системный подход — с составлением календарного плана, формированием бюджета. В том числе — с учетом поездок ветеранов на всероссийские соревнования.

Юрий Иевлев, в свою очередь, привел в пример регулярно проводимый в соседней Республике Марий Эл Мемориал Е.Г. Некрасова. Но у этого турнира есть персональный спонсор — проживающая в Нидерландах дочь многократного чемпиона Марий Эл по шахматам Евгения Некрасова.

На встрече с ветеранами шахмат Чувашии мы обсудили разные темы, в том числе — современные тенденции древней игры. А именно, влияние цифровых технологий на развитие шахмат. Технологии, утверждают собеседники «Советской Чувашии», изменили не только подготовку, но и саму философию игры. Раньше, к примеру, практиковалась игра в шахматы по переписке, а сейчас она уже неактуальна.

«Компьютер посчитал от первого до последнего хода. Смысл в переписке пропал, в анализе — тоже. Раньше откладывали партию, записывали ход в конверт, анализировали дни напролет. Сейчас — бессмысленно», — констатирует Сергей Роньжин.

Цифровизация стала и вызовом для правил честной игры. Поэтому на официальных соревнованиях запрещено пользоваться мобильными телефонами. «На первенстве России нам разрешили брать телефоны с собой, но их надо было выключить и держать в сумке или рюкзаке», — сказала Валентина Давыдова.

КСТАТИ Забавный эпизод произошел на турнире в Германии, где молодой шахматистке из Казахстана Алуа Нурман предстояла партия с самим Магнусом Карлсеном. Перед началом партии Нурман попросила знаменитого норвежца сделать селфи. Карлсен, улыбаясь, сфотографировался с ней и… пожаловался судьям на наличие у нее телефона. Организаторы конфисковали гаджет у Нурман на время проведения партии.

В разговоре чебоксарские шахматисты не раз возвращались к имени Владимира Дмитриевича Сергиевского — легенды чувашских шахмат, который играл с самим Анатолием Карповым. Для ветеранов Сергиевский — не просто имя в истории, но и пример того, как шахматы могут стать делом жизни. Однако современных любителей этой великолепной игры ветераны призывают не зацикливаться только на шахматах, стараться проявить себя в той или иной специальности. Многие после неудачной погони за славой в шахматах остались не у дел. Другие же стали личностями в «гражданской» профессии.

НАША СПРАВКА

На первенстве России среди ветеранов выступили 9 международных гроссмейстеров, 2 женских международных гроссмейстера, 13 международных мастеров спорта, 4 женских международных мастера, 15 мастеров ФИДЕ, 3 женских мастера ФИДЕ, а также множество мастеров спорта СССР. Среди участников — обладатели наград мировых, европейских, азиатских и российских первенств, чемпионы Всемирных шахматных Олимпиад и легенды шахматного мира.