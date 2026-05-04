Прошлогодний победитель добился разгромной победы

«Пятерка» от фаворита

Сезон в республике официально открылся матчами за Суперкубки Чувашии: цивильский «БоМиК» и чебоксарское «Динамо» завоевали заслуженные трофеи. Теперь стартуют продолжительные турниры, которые завершатся только осенью. Первыми в борьбу за медали первенства Чувашии по футболу вступили ветеранские коллективы старше 40 лет.

Вместе с первыми играми ветеранов свой путь в чемпионате ПФО должна была начать взрослая команда «БоМиК» из Цивильска. Поклонники футбола могли столкнуться с проблемой выбора: «Куда же все-таки пойти?» Однако домашний матч цивилян в итоге не состоялся из-за неявки соперника «Лады» из Димитровграда, который впоследствии был исключен из состава лиги.

В первом туре первенства республики среди ветеранов старше 40 лет состоялось шесть встреч. «Динамо» из Чебоксар, действующий победитель первенства республики, обладатель Суперкубка и один из фаворитов нынешнего турнира, проэкзаменовал клуб «Ибреси». Любопытно, что перед противостоянием номинальный фаворит не досчитался нескольких лидеров. В свою очередь, ибресинцы не могли занести себе в актив прошлый сезон — 12-е место. В нынешнем году команде необходимо улучшить свои результаты. Правда, есть ли ресурсы для прогресса — большой вопрос.

Впрочем, первые минуты встречи настраивали поклонников коллектива из Ибресь на оптимистичный лад — гости старались не отсиживаться в обороне. Им удалось несколько раз даже выбежать в контратаки, но защитники «Динамо» сохраняли бдительность и успевали нейтрализовать опасность.

С течением времени динамовцы все-таки начали действовать первым номером и усиливать натиск. До определенного момента «Ибреси» сохраняли ворота вне прикосновенности, но на 27-й минуте пропустили мяч, да еще весьма обидный — случился автогол. Спустя некоторые мгновения Александр Софронов упрочил положение — динамовцы ушли на перерыв с комфортным преимуществом 2:0.

Во втором тайме характер игры не поменялся — действующий победитель первенства диктовал свои условия. На 63-й минуте отличился динамовец Андрей Прокопьев. А 70-я минута уместила в себя два взятия ворот: сначала Андрей Егоров эффективно замкнул передачу с фланга, а через считанные мгновения упомянутый Андрей Прокопьев сотворил шедевр, зряче ударив практически с середины поля и перекинув вратаря соперника Дениса Петрова — 5:0 и уверенный старт «Динамо».

Соперник бело-голубых по финалу Суперкубка «Темп» из Батырево также не допустил осечек в выездной игре с чебоксарской «Энергией». Батыревцы долгое время не могли «расколдовать» ворота соперника. Первый тайм завершился нулевой ничьей. Но после перерыва гости усилили давление, которое преобразовалось в четыре безответных мяча. Главным героем матча стал Роман Урослов, оформивший хет-трик за девять минут. Также отличился Эдуард Буинцев — 4:0 в пользу «Темпа».

Бронзовый призер прошлогоднего первенства «Ротор» из Кугесь на выезде соперничал со «Сталь ЮККА» из Чебоксар. Со стартового свистка «Ротор» завладел инициативой. Как результат — Александр Легостев вывел коллектив вперед. Во втором тайме тот же Легостев сделал дубль, а еще забил Евгений Спеков. Команда из Чебоксарского округа повела в три мяча и уже не упустила преимущество. На 73 минуте Александр Григорьев сделал 4:0, но до финального свистка Александр Сергеев забил гол престижа — «Ротор» выиграл 4:1.

В Новочебоксарске «Спутник» принимал «Цивиль» из Цивильска. В прошлом году коллектив из города химиков выступил лучше, чем цивиляне. Сейчас команды вошли в сезон с новыми надеждами. К первой встрече лучше подготовилась «Цивиль». Судьбу противостояния решил Николай Емельянов, оформивший второй хет-трик в туре. У «Спутника» отличился Роман Волков. «Цивиль» победил 3:1.

В Красноармейском местный «Факел» встречался с чебоксарскими «Крыльями». В дебюте игры отлично себя проявил игрок «Крыльев» Денис Шингирей, сделавший дубль к 17-й минуте. После перерыва Евгений Астапов довел перевес до крупного, но хозяева отквитали гол усилиями Артема Аркадьева. И все-таки последнее слово осталось за командой из Чебоксар — Сергей Труков установил окончательный счет 4:1 в пользу «Крыльев».

Наименьшее количество голов случилось в матче между «Волгой» из Чебоксар и ядринским «Рубином». Волжане вышли вперед уже на 3-й минуте благодаря действиям Алексея Михайлова. Это взятие ворот оказалось единственным — «Волга» выиграла 1:0.

Второй тур пройдет 10 мая.

КСТАТИ

Футболисты «Темпа» Роман Урослов и «Цивиля» Николай Емельянов с тремя мячами возглавили гонку снайперов первенства Чувашии среди ветеранов старше 40 лет.