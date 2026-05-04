СТАНИСЛАВ ТРОФИМОВ, глава города Чебоксары:

«В эти дни мы все проходим проверку на прочность. Хочу подчеркнуть: безопасность жителей была и остается нашим безусловным и самым главным приоритетом. Все городские и экстренные службы сейчас переведены на усиленный режим работы. Мы мобилизовали все возможные силы и средства для ликвидации последствий атаки и оказания адресной помощи каждому, кто в ней нуждается.

Но даже в этих условиях мы не можем и не имеем права оставить без внимания священный для нас всех праздник. Мы помним и чтим подвиг наших предков. В образовательных учреждениях города проходят патриотические мероприятия, уроки мужества, митинги и различные акции. Мы обязательно зажжем свечи и почтим память павших в годы Великой Отечественной войны на акции «Свеча памяти», и, конечно, возложим цветы к Вечному огню. Память сильнее любых обстоятельств».