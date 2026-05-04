Каждый второй абонент МТС в Чувашии использует технологию звонков через интернет

Компания «МТС» сообщает о росте количества звонков через интернет в Чувашской Республике. За первый квартал 2026 года количество жителей Чувашии, которые регулярно совершали звонки через мобильный интернет с помощью технологии VoLTE, выросло на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чаще других через сеть LTE звонили жители Чебоксар, Новочебоксарска и Канаша. Всего в сети МТС региона 72% устройств с поддержкой VoLTE.

Технология VoLTE позволяет не прерывать интернет-сессию при разговоре с собеседником и параллельно со звонком просматривать ленту соцсетей, следить за дорогой в навигаторе или скачивать тяжелые файлы. Кроме того, разговор через LTE-сеть отличается повышенной четкостью звука, словно собеседник находится в одной комнате с абонентом.

Увеличение использования VoLTE в регионе связано с улучшением качества сети МТС и распространением современных 4G-смартфонов, которые поддерживают эту функцию.

«Жители региона все активнее осваивают звонки через LTE, потому что это действительно удобно. Однако VoLTE – далеко не единственная технология, которую мы используем для улучшения привычных голосовых вызовов. Нашим абонентам доступны современные сервисы на базе ИИ, позволяющие, например, перевести звонок в режим общения текстом в чате или уточнить цель разговора и записать сообщение от звонящего, если принять вызов в данный момент неудобно. Мы развиваем нашу связь сразу в нескольких направлениях – совершенствуем технологии и параллельно продолжаем строить сеть LTE на территории республики, чтобы новые возможности были доступны жителям и городов, и небольших населенных пунктов», — прокомментировала директор МТС в Чувашии Нина Краснова.

Включить бесплатную опцию передачи голосового трафика по технологии VoLTE можно в настройках смартфона, в мобильном приложении оператора или при помощи USSD-команды. Во время разговора через сеть LTE расходуется не интернет-трафик, а минуты в рамках тарифного пакета, как при обычных вызовах.