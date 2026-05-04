Республика ускоряет технологическую модернизацию в диалоге с федеральным центром

Промышленный рывок

В Москве состоялась рабочая встреча Главы Чувашии Олега Николаева и руководителя Министерства промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. Ключевыми темами переговоров стали итоги развития регионального производственного сектора, запуск масштабных инвестпроектов, а также стратегические шаги по укреплению технологического суверенитета и созданию дополнительных рабочих мест.

За 2025 год экономика республики продемонстрировала уверенную положительную динамику. В актуальном рейтинге Минпромторга, оценивающем эффективность реализации промышленной политики на местах, Чувашия преодолела 15 строчек, закрепившись на 13-м месте. Индекс промышленного производства достиг отметки 102,7%, что обеспечило региону пятую позицию в Приволжском федеральном округе и двадцать пятую в общероссийском рейтинге. Объем отгруженных товаров возрос до 575 млрд рублей, показав двузначный прирост в 11,5% относительно предыдущего года.

Для обновления действующих мощностей и ввода новых производственных линий республиканские власти и бизнес-сообщество активно задействуют механизмы федеральной помощи.

Как уточнил Антон Алиханов, совокупный объем средств, направленных на поддержку чувашских предприятий в рамках профильных госпрограмм ведомства за период с 2023 по март 2026 года, приблизился к 14,4 млрд рублей.

В ответ на растущие производственные потребности стороны согласовали и утвердили совместный дорожный план развития промышленного потенциала региона на 2025–2027 годы. Руководитель республики подчеркнул, что документ носит прикладной характер и содержит четкие ориентиры, финансовые источники и конкретные инструменты содействия. По его словам, координация усилий федерального центра и региональных властей будет сфокусирована на ускоренном обновлении инфраструктуры и наращивании выпуска импортонезависимой продукции.

В ближайших планах значатся активное привлечение резидентов в индустриальные парки, расширение спектра льгот, включая субсидирование машиностроителей и предоставление займов на выгодных условиях через Фонд развития промышленности. Параллельно планируется ввод новых заводов и формирование кластеров в сфере беспилотных технологий и станкостроения. Олег Николаев выразил уверенность, что синергия государственных и региональных мер позволит местным предприятиям выйти на качественно новую ступень технологического развития.

Отдельный блок диалога был посвящен конкретным инвестиционным площадкам. Участники встречи детально рассмотрели ход возведения нового цеха на территории ООО «Чебоксарский завод силовых агрегатов». Завершение строительных работ намечено на май текущего года, после чего площадка выйдет на проектную мощность в четыре тысячи вилочных погрузчиков ежегодно. Речь идет о дизельных и электрических моделях, пользующихся высоким спросом в логистическом и строительном секторах.

Благодаря условиям специального инвестиционного контракта (СПИК 1.0) завод возьмет на себя обязательства по доведению степени локализации продукции до 80% в течение четырех лет, что существенно укрепит позиции отечественных производителей на рынке тяжелой складной техники и снизит зависимость от внешних поставок.

Не менее важным направлением переговоров стала модернизация химической отрасли. Стороны обсудили внедрение мембранной технологии выпуска хлора и каустической соды на площадке ПАО «Химпром», отличающейся высокой экологической безопасностью и экономической эффективностью. Также был поднят вопрос о продлении мер государственного содействия предприятиям Концерна «Тракторные заводы», сохраняющим статус опорных для машиностроительного комплекса республики.

Решением кадровой проблемы регион планирует заняться через реализацию образовательного мегапроекта. Республика подала официальную заявку на создание в Чебоксарах межвузовского кампуса в рамках национального проекта «Наука и университеты». Стратегическая программа, рассчитанная до 2033 года, охватит три приоритетных сектора: интеллектуальную энергетику и электротехнику, химию и композитные материалы, а также биотехнологии и цифровое земледелие. Глава республики отметил, что выбранные профили полностью соответствуют структурным запросам местной экономики.

Реализация данного проекта, по его оценке, станет катализатором научных изысканий и сформирует устойчивую площадку для подготовки высококвалифицированных инженеров и исследователей, необходимых промышленности вплоть до 2035 года.