В Чувашии запустили сразу пять новых междугородних автобусных маршрутов

Теперь жители республики могут без пересадок добраться из Козловки в Новочебоксарск, из Ибресь в Канаш, из Аликово в Красные Четаи, из Шемурши в Батырево и из Яльчик в Батырево. Автобусы ходят каждый час, проезд стоит от 46 до 277 рублей в зависимости от выбранного направления.

По словам Главы республики Олега Николаева, это прямой ответ на запросы граждан и важный шаг к повышению качества жизни. Новые маршруты сделают поездки удобнее и помогут быстрее добираться до мест назначения.

Вопрос организации дополнительных маршрутов также был включен в народную программу партии «Единая Россия».