В Чебоксарах завершается отопительный сезон

Сегодня начинается прекращение подачи тепла в жилые дома, школы, детские сады и больницы. Решение приняли, опираясь на действующие нормативы и погоду в регионе.

По правилам отопление отключают после того, как среднесуточная температура воздуха сохраняется выше 8 градусов в течение пяти дней. После завершения этого сезона ресурсоснабжающие организации и управляющие компании начнут плановую подготовку к следующему — пройдут проверка и ремонт тепловых сетей и оборудования. Горячее водоснабжение остается работать в прежнем режиме.