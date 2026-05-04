Пенсионерка хотела сжечь мусор и обожгла руки в борьбе с огнем

Обычное сжигание мусора едва не закончилось потерей дома. 4 мая в Мариинско-Посадском округе в СНТ «Гидростроитель» огонь охватил сухую траву и перекинулся на дачный дом. По предварительным данным, 79-летняя хозяйка сжигала мусор рядом с постройкой. Женщина смогла самостоятельно сбить пламя, но получила ожоги рук. Ее госпитализировали. В этот же день в Канашском округе ликвидировали еще одно возгорание сухой травы. Пожар произошел возле железной дороги у села Малые Кибечи, площадь составила около 300 квадратных метров. В республике действует особый противопожарный режим. Напоминаем: разведение костров и сжигание мусора запрещены.