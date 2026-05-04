Как республика пережила очередную воздушную атаку

Сплоченность и стойкость

Чебоксары снова стали мишенью для беспилотных летательных аппаратов. По данным следствия, в ночь на 5 мая украинская сторона использовала крылатые ракеты и не менее восьми дронов. Удар пришелся и по жилым домам — там, где спали дети, где жизнь текла своим чередом. Атака на Чебоксары и Чебоксарский округ стала одной из самых масштабных обстрелов республики с начала специальной военной операции.

События 5 мая показали способность регионального управления и общества к быстрой мобилизации в чрезвычайной ситуации.

Тревога в Чебоксарах началась в первом часу ночи. Предупреждение о ракетной опасности дополнилось уведомлениями о непосредственной угрозе атаки БПЛА. Один из беспилотников поразил жилой многоквартирный дом, что привело к возгоранию и частичному разрушению конструкций.

Всего же по информации Главы региона Олега Николаева, повреждения зафиксированы в 40 многоквартирных домах, а также в ряде социальных объектов: школах, детских садах и электромеханическом колледже. На сегодняшний день, по уточненным данным, опубликованным Министерством здравоохранения Чувашии, в результате ударов погибли два мирных жителя.

Число пострадавших возросло до 35 человек, среди которых — один несовершеннолетний. Как сообщил вице-премьер Владимир Степанов, 11 пострадавших находятся на стационарном лечении в городских больницах, трое из них — в тяжелом состоянии.

Утром 5 мая в связи с угрозой повторных атак и необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ в Чебоксарах были введены временные ограничения для пешеходов и транспорта. Все образовательные учреждения региона перешли на дистанционный формат обучения. Для размещения жителей, чьи дома пострадали в результате атаки, в школах № 57, № 38 и № 1 организовали пункты временного размещения. По словам мэра Чебоксар Станислава Трофимова, в этих пунктах дежурили сотрудники администрации, психологи и медицинские работники. Всего временное убежище нашли более тысячи человек.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства атаки, идентифицируются типы примененных боеприпасов и маршруты их запуска.

Олег Николаев, комментируя произошедшее, подчеркнул, что удар по мирному городу не останется без ответа, а все силы региона брошены на ликвидацию последствий и помощь пострадавшим. Он также поблагодарил сотрудников экстренных служб, волонтеров и жителей за проявленную выдержку и взаимопомощь.

Коммунальные и аварийные службы продолжают работу в усиленном режиме: специалисты оценивают ущерб, проводят разбор завалов, восстанавливают поврежденные коммуникации. По предварительным оценкам, основные работы по восстановлению инфраструктуры могут зачать от нескольких дней до двух недель.

МЕЖДУ ТЕМ

В Чувашии утвержден полный перечень мер поддержки для граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации 5 мая 2026 года, связанной с атакой беспилотных летательных аппаратов. Как отметила министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова, все пострадавшие получат положенные выплаты в полном объеме. Размер единовременной материальной помощи составит 15 675 рублей. При частичной утрате имущества первой необходимости предусмотрена выплата 78 375 рублей, при полной — 156 750 рублей. Гражданам, получившим вред здоровью, полагается от 313 500 до 627 000 рублей в зависимости от степени тяжести травм. Семьям погибших будет выплачено 1 567 500 рублей с распределением суммы в равных долях. Также предусмотрена компенсация за повреждение или утрату транспортных средств — до 400 000 рублей. Подать заявления можно через портал Госуслуг.