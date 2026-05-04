Хранители профессиональных традиций

Накануне Первомая во Дворце культуры Чебоксарского агрегатного завода чествовали лучшие трудовые династии республики

В фойе ДК развернули большую фотовыставку. Семьи в привычной, непарадной обстановке — дома, за праздничным столом. Эти теплые снимки словно подготовили зрителя к тому, что происходило в зале, заполненном до отказа. А на сцене один за другим появлялись представители двадцати династий: механизаторы и инженеры, учителя и врачи. За каждой фамилией — не сухая строка биографии, а живая нить преемственности, переходящая из рук в руки, от дедов к внукам.

Добрая традиция чествования насчитывает уже более двадцати лет. В своем выступлении Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что слова «трудовая династия» вызывают радость, восхищение и гордость. По его выражению, представители таких семей — как путеводные звезды, за ними хочется идти. Это семьи, где из поколения в поколение передаются опыт и секреты мастерства. Благодаря им сохраняются и приумножаются традиции. Именно в непрерывной связи поколений, убежден руководитель региона, заключено будущее России. Ведь чем крепче семья и ее трудовые устои, тем успешнее будет развиваться республика.

Семья размером с половину деревни

В прошлом номере «СЧ» мы уже рассказывали о Головиных — самой многочисленной династии форума. Сто пять человек, две тысячи триста тридцать лет суммарного трудового стажа. И все — в сельском хозяйстве Яльчикского муниципального округа. Начало роду положили Иван и Пелагея Головины, трудившиеся в колхозе «Комбайн». «Мои родители всю жизнь работали в сельском хозяйстве. Нас пятеро детей было, все сыновья и все разъехались. Пришлось мне вернуться и продолжить династию нашу. Головиных очень много. В нашей деревне больше всего людей с такой фамилией, но основной род вышел из нашей семьи», — рассказывает сегодняшний глава хозяйства Николай Александрович, внук основателей.

Призвание может прийти из детства

Династия Волковых из Аликовского округа — это педагоги с суммарным стажем 286 лет, девять учителей в трех поколениях. Основоположник Константин Кузьмич сорок три года руководил музыкальной школой в Аликово и фактически создал ее.

Его супруга Тамара Гавриловна все это время рядом с ним преподавала русский язык и литературу.

Сыновья Владислав и Эдуард окончили исторический факультет Чувашского госуниверситета и вернулись в родное село. Оба нашли здесь не только дело жизни, но и спутниц — тоже учителей.

«Любые встречи, семейные разговоры за столом превращаются в разговоры о воспитании, о детях. Это главная тема даже в кругу близких. В итоге создается среда, где дети не боятся педагогической профессии. Потому что многим она кажется сложной, пугает. Династии, они вот так и складываются, наверное. Из разговоров в семье, за ужином, за завтраком», — рассуждает Владислав Волков, директор Аликовской школы.

Педагог поделился, что в начальной школе детей часто было не с кем оставить. И первоклашки сидели на уроках литературы вместе с 10 и 11-м классами. Так школа стала вторым домом, и ребята впитывали в себя педагогическую атмосферу с самого детства.

За десятилетия работы семья удостоена множества Почетных грамот Министерства образования России и Чувашской Республики.

С гордостью о предках

Педагогическая династия Мефодьевых объединяет четырнадцать педагогов с совокупным стажем 395 лет. У истоков четыре брата: Александр, Николай, Василий и Михаил. До Великой Отечественной войны они все работали учителями. Дети и внуки продолжили династию: среди них преподаватели физики, математики, биологии, иностранных языков.

Сегодня дело основателей продолжает Александра Алексеева — учитель начальных классов школы № 54 города Чебоксары, заслуженный учитель Чувашской Республики, почетный работник общего образования России. «Продолжаю дело своих бабушек и дедушек. Учитель в третьем поколении. Дочь Анастасия также обучает детей и помогает им устранять пробелы в знаниях», — лаконично характеризует Александра то, что для многих стало бы поводом для долгого рассказа.

Пример для молодых

Завершают парад поколений Павловы — машиностроительная династия агрегатного завода с суммарным стажем 258 лет, десять человек в трех поколениях. Основатели Владимир Ильич и Зоя Степановна за 43 года прошли путь от рабочих профессий до руководящих должностей. В этом году супруги отмечают 55-летие совместной жизни.

Дочери Надежда и Татьяна продолжают семейное дело: занимаются наставничеством, участвуют в профсоюзной работе, реализуют молодежные проекты. Руководитель проектов дирекции по управлению персоналом Татьяна Антипова призналась, что нынешний форум пробудил личные воспоминания: «Лет двадцать пять назад мы также стояли здесь и чествовали трудовые династии моих родителей. Я тогда только пришла на завод. И вот сегодня снова. Это уже традиция. Когда внутренний стержень передается из поколения в поколение, то это очень ценно как для семьи, так и для молодых».

Примечательно, что эстафету уже подхватывает племянник Татьяны. Юноша планирует пройти практику на агрегатном заводе. Ведь перед его глазами живые примеры родных.

Церемония завершилась, но зал пустел неохотно. Семьи подолгу стояли в фойе, разглядывали фотовыставку, общались, делали снимки на память. Потом эти кадры пополнят домашние альбомы, а, возможно, однажды окажутся на такой же выставке — для тех, кто придет следующим.