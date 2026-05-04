Долговая нагрузка на республику снизится

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании 841,6 млн рублей задолженности Чувашии по бюджетным кредитам. Решение было принято по поручению Президента страны Владимира Путина, озвученному в феврале 2024 года. Данная мера позволит снизить долговую нагрузку и сберечь финансовые ресурсы. Сэкономленные средства направят на поддержку бойцов СВО и помощь их семьям. Кстати, в общей сложности республика уже списала 4,9 млрд рублей. Кроме того, на рассмотрении федерального Правительства находится законопроект о переносе срока погашения 1/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам на 2030 год. В этом случае Чувашия сможет высвободить 512,5 млн рублей для решения приоритетных социальных задач.