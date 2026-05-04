Республика удивит Северную столицу

В регионе сформирована рабочая группа для подготовки к Дням Чувашии в Санкт-Петербурге, которые пройдут 28-29 августа 2026 года. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства республики Сергей Артамонов. В состав команды вошли вице-премьеры, министры и их заместители. Центральной площадкой станет Государственная академическая капелла. Гостей ждут концерты, театрализованные представления, выставки, мастер-классы по танцам и ремеслам, а также дегустация чувашских блюд. Мероприятия продолжат культурный диалог, начатый во время визита делегации республики в Петербурге.