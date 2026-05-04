Чувашия готовится принять элиту биатлона

Делегация Союза биатлонистов России (СБР) и телеканала «Матч ТВ» проинспектировала новый комплекс с лыжероллерной трассой на базе спортшколы олимпийского резерва № 2. Специалисты осмотрели объект и оценили инфраструктуру. По словам почетного вице-президента СБР Вадима Мелихова, трасса находится в отличном состоянии и соответствует требованиям, предъявляемым для проведения соревнований уровня чемпионата России. В свою очередь, телевизионщики успели проработать схему расстановки камер и решить технические вопросы, чтобы обеспечить качественную трансляцию. Планируется, что в Чебоксарах в нынешнем году пройдут три крупных состязания. В августе столица республики примет первенство ПФО среди юношей и девушек, а в сентябре состоится чемпионат России по летнему биатлону и первый этап международного Кубка Содружества.