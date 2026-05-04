Школьники получили полезный навык

Свыше 600 учащихся из семи муниципальных округов Чувашии прошли обучение по оказанию первой помощи с элементами тактической медицины в рамках акции «Первая помощь в школах». Проект реализуется в рамках партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее». Занятия проводили специалисты Республиканского центра медицины катастроф и участник СВО. География акции охватила Алатырь, Шумерлю, Цивильск, Канаш, Вурнары, Ядрин и Батырево. Более 50 школьников по итогам занятий выразили желание выбрать медицинскую профессию. Параллельно для педагогов был организован «Сосудистый патруль»: экспресс-диагностику прошли свыше 200 человек.