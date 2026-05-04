Посевная кампания в республике набирает обороты

В Доме Правительства Чувашии под председательством премьер-министра Сергея Артамонова состоялось традиционное еженедельное совещание, ключевой темой которого стал ход весенних полевых работ. Несмотря на затяжные дожди и переувлажнение почвы, агропромышленный комплекс региона встречает новый сезон в полной готовности.

Сельхозтехника работает во всех муниципальных округах, а основные усилия сейчас сосредоточены на бороновании зяби и подкормке озимых культур, что дает растениям необходимый импульс для роста. Руководство республики заранее обеспечило аграриев всем необходимым. Семена, горюче-смазочные материалы и удобрения имеются в достатке, государственная поддержка доведена до получателей.

К слову, за последние шесть лет благодаря различным формам господдержки автопарк сельхозпредприятий пополнился примерно пятью тысячами единиц новой техники. В текущем сезоне под посевы запланировано 542,7 тыс. гектаров — это больше, чем в прошлом году. Более половины площадей, а именно 281 тыс. гектаров, традиционно отведены под зерновые культуры. Семенного материала достаточно, в наличии почти 57 тыс. тонн яровых и зернобобовых культур, что покрывает потребность на 113%. Для весенних работ заготовлено около 22 тыс. тонн минеральных удобрений, дополнительно закуплено 157 тонн средств защиты растений.

Несмотря на сдвиг массового старта посевной из-за погодных условий, подготовительные мероприятия идут с середины апреля. Озимые культуры успешно перезимовали. 99% площадей находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Сейчас аграрии активно проводят подкормку — работы охватили уже почти 26 тыс. гектаров. Дополнительное питание получили 13,7 тыс. гектаров многолетних трав, на аналогичной площади выполнено боронование, помогающее сохранить весеннюю влагу в почве.

К полевым работам готовы порядка шести тысяч тракторов. К севу яровых культур уже приступили семь муниципальных округов. На текущий момент засеяно более двух тысяч гектаров: около тысячи — пшеницей, 551 гектар — ячменем, 345 — овсом, 120 — горохом.

«Поздний выход в поля зерновым не повредит и зачастую позволяет собрать даже более богатый урожай. Главная задача сейчас — грамотно распределить силы и заняться высадкой картофеля и овощей, чтобы не упустить для них самые благоприятные сроки», — акцентировал внимание Сергей Артамонов. Он также поручил главам муниципалитетов лично выезжать в хозяйства, оказывать практическую помощь на местах и своим участием задавать рабочий ритм посевной кампании.

«У нас есть все ресурсы, чтобы оперативно провести сев, как только условия станут благоприятными. Контроль за ходом посевной — строгий. В Чувашии создан республиканский штаб по проведению полевых работ, а также аналогичные структуры в каждом муниципальном округе», — добавил вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Андрей Макушев.

Таким образом, несмотря на природные сложности, республика подходит к весеннему сезону с четким планом, необходимыми ресурсами и слаженной системой управления. От того, насколько эффективно аграрии воспользуются ближайшими благоприятными днями, напрямую зависит урожай, который станет основой продовольственной безопасности и экономического благополучия региона.