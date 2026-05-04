АНАТОЛИЙ АКСАКОВ, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку:

«Финансовую грамотность необходимо очень сильно повышать. Хотя государственная политика на это направлена уже сейчас, но тем не менее полагаю, что мы недостаточно в этом направлении работаем. Многие дети пользуются платежными картами, разными другими финансовыми инструментами, но при этом важно, чтобы они понимали, какие риски несет их применение. Поэтому финансовую грамотность необходимо внедрять даже не со школьной скамьи, а с детского сада. Причем я бы сделал это обязательным требованием, чтобы был какой-то обязательный урок. Детям такой предмет будет интересен, они с удовольствием станут осваивать азы финграмотности. Таким образом, мы будем формировать современных людей, которые свои знания применят не только для защиты своих денег, но и для того, чтобы двигать страну вперед».