Ставка на развитие: о чем говорили Олег Николаев и Андрей Попов

В ближайшие два года в обращении появятся две новые десятирублевые монеты, связанные с Чувашией. В этом году Банк России выпустит монету из серии «Российская Федерация» с гербом республики. А в 2027-м — монету из серии «Города трудовой доблести», посвященную Чебоксарам. Обе будут из недрагоценных металлов. Об этом сообщил начальник Волго-Вятского главного управления Банка России Андрей Попов на рабочей встрече с руководителем региона Олегом Николаевым.

Разговор, впрочем, шел не только о памятных монетах. Обсуждали экономическую ситуацию в республике, эксперименты с цифровым рублем, развитие финансового рынка и борьбу с телефонными мошенниками.

Чувашия с начала прошлого года тестирует цифровой рубль в бюджетных расчетах. Первыми в пилотный проект включились аграрии, получавшие субсидии на производство молока. Коснулись и более амбициозных планов. По словам Андрея Попова, многие чувашские предприятия созрели для выхода на биржу (IPO). Это, как он пояснил, помогло бы компаниям снизить долговую нагрузку, а региону — расширить налогооблагаемую базу и улучшить деловой климат. Олег Николаев в ответ рассказал, что сейчас прорабатывается создание специального центра компетенций на базе Агентства инвестиционного развития. Более того, он предложил вынести эту тему на отдельную сессию Чебоксарского экономического форума.

Еще одна важная тема — финансовая доступность на селе. В республике работают проекты «Сельский кабинет» и «Наличные на кассе». Они призваны упростить доступ к банковским услугам в отдаленных деревнях.

Отдельно поговорили о защите людей от мошенников. Вместе с Отделением Банка России региональный центр финансовой грамотности выпустил памятки на чувашском языке. Также подписаны пять соглашений между Минфином Чувашии, регулятором и крупными предприятиями о финансовом обучении сотрудников. И это дало результат. По итогам всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности республика попала в топ-7 регионов-отличников. Олег Николаев подчеркнул, что лучшая защита от мошенников — это знание и понимание рисков, и пообещал дальше вовлекать в обучение корпоративный сектор.

Андрей Попов, в свою очередь, назвал Чувашию важным партнером Банка России. По его словам, регулярный обмен информацией с регионом помогает регулятору точнее оценивать экономические тенденции при принятии решений по ключевой ставке. Олег Николаев отметил значимость экспертной поддержки Нацбанка в выработке управленческих решений.