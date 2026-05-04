Подведены итоги второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив

Независимой экспертизой будет поддержано 725 проектов из 87 регионов России на общую сумму 4,2 млрд рублей. В качестве собственного вклада победители намерены привлечь 5,4 млрд.

На конкурс было подано 9232 заявки, в том числе 45 заявок от Чувашии на общую сумму 86,8 млн рублей. Победителями признаны два проекта — Чувашской республиканской общественной организации «Культурно-выставочный центр «Радуга» («Мозаичный этномир») и автономной некоммерческой организации содействия развитию культуры, туризма и спорта «Арабеск» («Мюзикл «Провинция»).

