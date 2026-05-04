Минэкономразвития России объявило о начале приема заявок на программу «Мама-предприниматель»

Мама в деле

В этом году она охватит 70 регионов страны, включая Чувашию. Республиканский этап пройдет с 17 по 23 августа на площадке Центра «Мой бизнес».

Программа создана для женщин, которые воспитывают несовершеннолетних детей или находятся в декретном отпуске и уже ведут бизнес или только задумываются о его запуске. Ключевое требование — наличие бизнес-идеи с реальным потенциалом. В 2026 году условия стали более гибкими: подать заявку теперь могут мамы, чей бизнес работает не более трех лет, ранее срок ограничивался одним годом. За тринадцать лет существования программы обучение прошли 17 тыс. женщин по всей стране.

«Для Чувашии это уже восьмой сезон программы — и каждый раз участницы приходят с идеей, а уходят с готовым планом и поддержкой. Сегодня более 15,7 тысячи индивидуальных предпринимателей в республике — женщины, и эта цифра продолжает расти. «Мама-предприниматель» — один из инструментов, которые этому способствуют», — отметила министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, куратор партпроекта «Единой России» «Предпринимательство» Лариса Рафикова.

Среди победительниц прошлых сезонов от Чувашии — авторы проектов по созданию проката детских костюмов, гончарной мастерской, цеха по производству экосумок, пекарни со специализацией на кишах и тартах. В 2025 году победительницей регионального этапа стала журналист Оксана Замятина с проектом медиакласса «Зеленка», где дети и подростки осваивают основы журналистики, видеосъемки и монтажа. На федеральном этапе Оксана получила специальный приз Министерства экономического развития Российской Федерации.