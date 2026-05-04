В Чебоксарах проконтролировали восстановление благоустройства после земляных работ

Автор: Вера Захарова
Тема благоустройства после коммунальных «раскопок» — одна из важных для Чебоксар. Фото max.ru/id2126003194_gos2

Вернуть комфортную среду

В Чебоксарах оценили ход восстановления благоустройства после земляных работ, которое проводит компания «Т Плюс».

Выездную проверку организовали в рамках партийного проекта «Единой России» «Школа ЖКХ». Участие в ней приняли глава города Станислав Трофимов и муниципальные депутаты.

Энергетикам предстоит привести в порядок больше 300 объектов. Как отметил Трофимов, темпы работ выросли, но объем остается значительным. Определено 50 приоритетных участков, которые необходимо завершить в первую очередь. Пока в полную силу приступить к благоустройству мешает погода, однако подготовительный этап уже проведен. Как только позволят условия, укладка асфальта возобновится. По итогам объезда были сделаны замечания — они помогут повысить качество работ и соблюдение сроков.

Глава города также поблагодарил неравнодушных чебоксарцев. «Ваши обращения помогают нам держать ситуацию на контроле. Мы видим каждый сигнал и отрабатываем его совместно с «Т Плюс». Наша общая задача — в короткие сроки завершить благоустройство и вернуть чебоксарцам комфортную городскую среду, — прокомментировал Станислав Трофимов в своих социальных сетях.

 

Опубликовано: 5 мая 2026 г.


