В Чебоксарах прошел межрегиональный семинар контрольно-счетных органов России

В столицу республики приехали представители более тридцати регионов, аудиторы Счетной палаты, эксперты и практики. Речь шла о том, как строить социальные объекты так, чтобы они сразу работали на людей, а не становились поводом для проверок, исправления ошибок, внесения изменений в проекты, а потом и в бюджеты проектов, а значит и регионов.

Смысл разговора определили в самом начале. Говорили о причинах нарушений и о том, как снизить их число. Светлана Аристова, председатель Контрольно-счетной палаты Чувашии, поставила задачу четко: не просто делиться опытом, а обмениваться конкретными решениями, готовыми к применению.

За последние годы регионы вложили огромные средства в социальную инфраструктуру. Школы, больницы, спортивные комплексы, Дома культуры. Это не просто стройки. Это среда, в которой живут люди. И любая ошибка здесь сразу становится ощутимой. Чувашия в этом смысле выступает как площадка с реальным опытом. Заместитель Председателя Кабинета министров Владимир Степанов привел цифры, которые показывают весь масштаб. Программа развития региона за несколько лет преобразила целые отрасли. В здравоохранении открыли и отремонтировали больше сотни объектов. В образовании — десятки новых зданий. Спорт и культура получили современные площадки — от физкультурных комплексов до Домов культуры.

Но ключевой акцент был не на количестве. А на том, как управлять этим объемом. В регионе создана цифровая система проектного управления, через которую проходят тысячи проектов. По сути, это попытка перевести стройку из ручного режима в управляемый процесс, где видно не только сроки, но и риски.

И как раз отдельный блок обсуждения был посвящен именно рискам, которые повторяются из проекта в проект. Представители регионов разбирали типовые проблемы, которые выявляются в ходе контроля. От недоработанных проектных решений до слабого взаимодействия между заказчиком и подрядчиком.

И здесь прозвучала важная мысль, которая во многом меняет подход. Контроль не должен заканчиваться фиксацией нарушения. Он должен помогать управлять причинами. Эту позицию подробно раскрыла судебный эксперт Ираида Разумова, обозначив смещение фокуса от последствий к источнику проблемы. Фактически речь идет о переходе от реакции к профилактике. Когда система начинает работать на опережение.

Практическую сторону этой логики показали на конкретных примерах. Один из них — опыт Федерального центра травматологии и ортопедии в Чебоксарах. Учреждение создавалось по модульной технологии в рамках нацпроекта и стало одним из первых таких центров в стране. Главный врач Станислав Николаев рассказал, что сегодня центр является одним из лидеров по объемам эндопротезирования в округе. В 2025 году здесь выполнено более 12 тыс. операций. Это пример того, как из правильно выстроенного проекта получается работающая система, а не просто возведенное здание.

Отдельный разговор шел о новых инструментах. В том числе об использовании цифровых решений и искусственного интеллекта для выявления так называемых рисковых зон. То есть тех точек, где с наибольшей вероятностью могут возникнуть проблемы еще до того, как они станут очевидными.

Экономический взгляд на ситуацию добавил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Он говорил о том, что создание социальных объектов нельзя рассматривать отдельно от бюджетного и стратегического планирования. Если проект не встроен в долгосрочную модель развития, он рано или поздно начинает давать сбои.

В обсуждении участвовали регионы с разным опытом. Представители Тверской области делились проблемами, которые выявляются при проверках, Ямала и Иркутской области говорили о своих подходах к контролю и управлению проектами. Это позволило увидеть не одну картину, а целый спектр практик.

Интересно, что сами темы семинара выстроены как логическая цепочка. От анализа проблем в строительстве социальной сферы до оперативного мониторинга, аудита модульных зданий, применения искусственного интеллекта и перехода к управлению причинами нарушений. Отдельный блок посвящен опыту Чувашии как региона, где активно внедряются цифровые инструменты управления. По сути, это попытка собрать единую систему взглядов на то, как должна работать современная инфраструктурная политика.

Важный момент заключается в том, что итогом встречи должны стать не общие формулировки. Участники уже в первый день начали озвучивать конкретные рекомендации. Их доработают и оформят в итоговый документ. И здесь главный вопрос даже не в том, какие пункты туда войдут. А в том, будут ли они реально применяться на практике. Потому что проблема социальной стройки давно известна. Объекты нужно строить быстро, но работать приходится в сложной системе ограничений. И каждая ошибка стоит дорого.