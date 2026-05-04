Деньги, которые не собьются с пути

Смарт-контракты автоматически контролируют и фиксируют условия сделок

Чувашия уверенно закрепляет за собой статус одного из самых «цифровых» регионов России. На этот раз в республике прошла экспертная сессия, посвященная внедрению цифрового рубля в экономику. Новый финансовый инструмент призван ускорить бюджетные расходы и сделать их абсолютно прозрачными — от выделения средств до конечного получателя.

Путь к этому начался еще в 2020-м. Как напомнил Глава Чувашии Олег Николаев, сначала регион оптимизировал закупки и контрольные процедуры, чтобы видеть, куда уходит каждый бюджетный рубль. Теперь технологии позволяют автоматически убирать лишние звенья и бумажную волокиту. Ключевой этап — участие республики в пилотном проекте по цифровому рублю в бюджетном процессе. В отличие от обычных безналичных денег цифровые рубли можно «запрограммировать» так, чтобы они ушли строго по назначению. Врио министра финансов республики Ольга Метелева сообщила, что в приоритете социальная сфера и поддержка села. Уже сейчас прорабатываются сценарии, при которых многодетные семьи смогут оплачивать цифровыми рублями школьную и спортивную форму. Аграриям хотят выдавать бюджетные деньги на лизинг техники и субсидировать производителей молока с помощью смарт-контрактов.

Председатель думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков пояснил, что смарт-контракты автоматически проверяют условия сделок, исключая человеческий фактор. Две агрокомпании Чувашии уже получили субсидии на производство молока и оплатили цифровыми рублями корма. Директор департамента платежной системы ЦБ Алла Бакина добавила, что инфраструктура платформы полностью готова и защищена. С ее помощью можно настраивать стандарты, автоматизировать контроль и быстро получать аналитику для дальнейших решений.

Республика активно ведет финпросвещение. По данным руководителя регионального центра финансовой грамотности Дмитрия Щепелева, сегодня почти 58% чувашей понимают суть цифрового рубля — это заметно выше среднего по стране. А 60% опрошенных в той или иной мере готовы применять его при массовом запуске.

В Чебоксарах также прошла встреча Олега Николаева с аудитором Счетной палаты РФ Данилом Шилковым. Республика развивает систему автоматизированного мониторинга бюджетных средств, а Контрольно-счетная палата региона по инициативе Главы перешла на цифровой аудит. Шилков назвал Чувашию «одной из самых зрелых площадок для внедрения инноваций».