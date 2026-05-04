Встреча молодых прокуроров и координация борьбы с наркотиками

На минувшей неделе прокуратура Чувашии работала сразу на нескольких уровнях — от торжественных мероприятий по сплочению коллектива до принципиальных проверок исправительных учреждений и координации правоохранительных органов. В центре внимания также оказались мошенничества с банковскими картами и субсидиями, инсценировки ДТП и массовое отравление школьников. О ключевых событиях в обзоре.

ДРОППЕР ЗА 5500 РУБЛЕЙ

19-летняя жительница Батыревского округа обвиняется в неправомерном обороте средств платежей. В июле 2025 года в интернете она договорилась с незнакомцем о продаже своих банковских карт. Девушка передала пароли доступа, а через знакомого отдала две карты злоумышленникам, получив за это 5500 рублей. В ходе следствия установлено, что эти карты использовались для хищения денег у граждан дистанционным способом. Обвиняемая признала вину, объяснив свой поступок финансовыми трудностями. Ей грозит до трех лет лишения свободы, а также взыскание всех незаконно переведенных через ее счета средств.

ПРИЕМЫ ГРАЖДАН В ТРЕХ ОКРУГАХ

Прокурор Чувашии Эдуард Гиматов лично принял 19 жителей Козловского, Моргаушского и Аликовского муниципальных округов. Женщина из деревни Курочкино Козловского округа пожаловалась на некачественный ремонт многоквартирного дома после обрушения кровли в марте 2026 года и отсутствие транспортной доступности. Житель Козловки указал на аварийное состояние канализационных люков по улицам Маяковского, Лобачевского и Николаева, что угрожает безопасности детей.

Жительница Аликово выразила несогласие с отказом Социального фонда включить в стаж годы работы в школьном возрасте для досрочной пенсии.

Сельчане из Сыбайкасов Моргаушского округа попросили проверить благоустройство пруда и устройство противопожарного водоема. Также поступили обращения по поводу решений правоохранительных органов и соблюдения прав участников СВО. По всем жалобам организованы проверки на личном контроле прокурора республики.

ТРЕТИЙ СЛЕТ МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ

В Чебоксарском муниципальном округе под руководством Эдуарда Гиматова прошел слет для работников со стажем до одного года. Цель мероприятия — знакомство, сплочение коллектива, обмен опытом и патриотическое воспитание. Началось с возложения цветов к монументу погибшим воинам в Ишлеях. Молодые сотрудники, успешно прошедшие аттестацию, приняли Присягу Прокурора. Затем состоялся круглый стол о единстве народов России, где прокуроры из других регионов рассказывали о своей малой родине. Завершился слет экскурсией в этнографический комплекс и товарищеским матчем по волейболу. Активное участие приняли ветераны прокуратуры.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

35-летний житель Мариинско-Посадского округа признан виновным в мошенничестве. В апреле 2023 года он обратился за соцконтрактом на открытие автосервиса и получил 350 тыс. рублей из бюджета. Однако обязательства не исполнил, предоставил подложный отчет, а деньги потратил на собственные нужды. В суде вину признал, ущерб возместил полностью. Суд назначил штраф 120 тыс. рублей.

ИНСЦЕНИРОВКА ДТП НА 2,7 МЛН РУБЛЕЙ

Прокуратура Чувашии направила в Ленинский районный суд уголовные дела в отношении участников организованной преступной группы. С 2020 по 2024 год десять местных жителей инсценировали дорожно-транспортные происшествия, подделывали извещения и получали страховые выплаты. Общая сумма необоснованно полученных средств превысила 2,7 млн рублей. Обвинение предъявлено по частям 2 и 4 статьи 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования) и части 4 статьи 327 УК РФ (подделка документов).

МАССОВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ — ПРОКУРАТУРА ВЗЫСКАЛА КОМПЕНСАЦИИ

Прокуратура Аликовского района провела проверку по факту массового заболевания 4 декабря 2024 года в Вотланской школе. Установлено, что причиной стал норовирус, источником инфекции — предположительно, сотрудник пищеблока. Роспотребнадзор выявил условия, способствующие вирусному загрязнению блюд.

Обслуживающая организация и ее директор оштрафованы на 25 тыс. рублей, школа — на 30 тыс. рублей. Уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления. Прокуратура обратилась в суд с исками о взыскании морального вреда в пользу пострадавших детей. Суд удовлетворил первый иск на 30 тыс. рублей с ответчиков в солидарном порядке, апелляция оставила решение без изменения. Аналогичные иски направлены еще по пяти школьникам.

ПРОВЕРКА ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ № 3

Прокурор республики Эдуард Гиматов совместно с уполномоченным по правам человека Сергеем Самостюком посетили ИК-3. Осмотрены производственные зоны, жилые помещения, столовая, банно-прачечный комплекс, штрафной изолятор, медчасть. Выявлены нарушения уголовно-исполнительного законодательства, санитарных норм, пожарной безопасности и охраны труда, а также недостатки в соблюдении трудовых прав осужденных. В адрес руководства УФСИН и медико-санитарной части внесены представления. Прокурор также провел личный прием осужденных по вопросам медицинской помощи и порядка отбывания наказания.

КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ

Под председательством Эдуарда Гиматова состоялось заседание с участием руководителей правоохранительных органов. Прокурор республики отметил рост зарегистрированных наркопреступлений почти на 2% в 2025 году. Предложено оценивать работу не по количеству выявленных преступлений, а по числу привлеченных к ответственности, особенно в составе организованных групп. Заместитель прокурора Сергей Державин доложил, что в 2025 году из незаконного оборота изъято свыше 770 кг наркотиков, в первом квартале 2026 года более 180 кг. При этом выявление фактов хранения наркотиков снизилось на 38%, административных правонарушений в этой сфере — на 40% за три года, случаев немедицинского потребления — на 43%. Отмечена недостаточная профилактика среди молодежи — количество наркопреступлений, совершенных подростками, остается высоким. Заместитель прокурора подчеркнул, что латентный наркоман может водить машину, владеть оружием, работать в социально значимых сферах, ставя под угрозу жизнь других граждан. Основная сфера вовлечения подростков — интернет. Пропаганду и мониторинг сети необходимо усилить. По итогам совещания принят комплекс мер для улучшения совместной работы.

Дмитрий Федоров