Пожарные получили современную технику, новобранцы прошли посвящение

Огонь, вода и клятва

В День пожарной охраны России автопарк Чебоксар и нескольких округов республики пополнился долгожданной техникой. Однако главным событием для чебоксарских огнеборцев стал двойной праздник в 6-й пожарно-спасательной части: здесь одновременно отмечали 55-летний юбилей и торжественно посвящали в профессию новобранцев.

На главной площади города прошла церемония передачи современной спецтехники противопожарным службам. Подразделения, которые несут вахту в селах Аликово, Моргауши и Янтиково, получили новые пожарные автомобили на базе КАМАЗа. Высокая проходимость машин позволит добраться до самых отдаленных уголков республики, где бездорожье часто становится главным врагом спасателей.

Пожарная часть № 44 по охране села Яльчики получила грузопассажирский «Соболь» — это незаменимый помощник для оперативной доставки людей и оборудования. В распоряжение Главного управления МЧС России по Чувашии поступили «Соболь NN», также штабная «Газель NN» и аварийно-осветительные установки, которые незаменимы при тушении пожаров ночью. Ключи от техники вручал премьер-министр республики Сергей Артамонов. «Сегодня пожарная безопасность Чувашии — это мощная, отлаженная система, — заявил он. — За сухими цифрами — 224 подразделения, 2100 профессионалов, 416 единиц техники — стоят конкретные результаты: снижение числа пожаров и рост спасенных жизней. Ваша работа вывела республику на второе место в Приволжском федеральном округе по наименьшему числу возгораний. Для нас принципиально важно, чтобы вы всегда были обеспечены всем необходимым».

Главное событие дня развернулось в стенах 6-й пожарно-спасательной части Чебоксар — одной из старейших и самых уважаемых в городе. Здесь праздновали 55-летие. На торжество собрались действующие сотрудники, ветераны, представители власти. Ветераны — живая история части, ее совесть и память. В этот день они были главными героями не меньше, чем молодые бойцы: делились опытом, вспоминали яркие моменты службы. Как приходилось тушить пожар в лесообрабатывающем цеху длительное время при низкой температуре -32 °С. Как приходилось бороться с огнем в Заволжье летом 2010 года. Ветераны поздравили коллег с памятной датой и вручили заслуженные награды отличившимся сотрудникам. Особо трогательной стала минута молчания в память о Николае Юнусове — ветеране МЧС, погибшем в зоне СВО, он закрыл собой товарищей.

Центральным событием стало посвящение новобранцев. По словам начальника 5-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Чувашии подполковника внутренней службы Алексея Александрова, эта традиция уникальная — такой больше нет нигде по стране. Появилась на свет она около 15 лет назад. Придумали ее опытные ветераны, чтобы через испытания проверить молодежь на прочность духа и тела и передать свой опыт.

Молодые бойцы облачаются в полную боевую форму и выходят на полосу психологической подготовки. Им нужно пройти несколько специальных элементов. Один за другим новобранцы идут сквозь огонь и дым, преодолевая страх. Финальным аккордом становится погружение в ледяную воду — шок для организма после жара огня. После чего молодые спасатели дают клятву верности и выпивают стаканы с водой и с пеной из автоцистерны. Это их последнее испытание. Шесть молодых пожарных прошли церемонию, приняли присягу и выдержали проверку.

«Это один из самых важных дней в жизни, — делится впечатлениями младший сержант Кирилл Петров. — Полоса препятствий запомнилась навсегда! А вот «напиток»… Раз попробовать можно для истории, но больше не хочется!»

Рядом стоит его новоиспеченный коллега Максим Павлов и улыбается. «После окунания все страхи как будто смыло! Я почувствовал себя заново родившимся. Даже этот коктейль из пены… В принципе ничего страшного!» К слову, профессию молодой человек выбрал по велению души. После службы в армии он захотел защищать людей от огненной стихии. Сейчас, в свои двадцать лет, он уже побывал на десятке выездов. С первых дней новичков наставляют опытные коллеги, поэтому элементы хоть и были энергичными, но не показались многим сложными.

Начальник караула старший лейтенант Геннадий Андреев гордится ребятами. «Все справились отлично! Ни один не поморщился ни от воды, ни от «фирменного напитка». А ведь им пришлось пройти все элементы, в том числе и огонь, в буквальном смысле слова!»

Такой ритуал придумали не для забавы, а чтобы новички перебороли страх и почувствовали плечо товарища. После завершения церемонии старшие следят, чтобы молодежь никто не задерживал, и ребят быстро отправляют переодеться, а гостям уже вовсю предлагают горячий чай и выпечку. Глядя на эту команду — от опытных ветеранов до только что посвященных новобранцев, понимаешь: 6-я часть это нечто большее, чем просто место службы. Здесь все очень сплоченные. Здесь они все — одна семья.

Фото Максима Васильева и из госпаблика Правительства Чувашии