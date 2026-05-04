Ольга Лазарева: «Акушерство — это помощь в рождении новой жизни»

5 мая ежегодно отмечается Международный день акушерки. Для старшей медицинской сестры отделения женской консультации Центральной городской больницы Ольги Лазаревой это — профессиональный праздник уже в течение 20 лет.

Любовь к профессии зародилась еще в детстве, когда маленькая Оля играла с подругами в куклы. Девочка по очереди слушала и осматривала свои игрушки, измеряла им температуру и делала перевязки. Как признается наша героиня, стремление помогать людям с годами только росло. И когда Ольга Лазарева решила поступать в Чебоксарский медицинский колледж, родители поддержали стремление дочери. «Акушерство и гинекологию я выбрала после просмотра обучающего фильма о чуде появления ребенка. Для меня это не просто работа, это помощь в рождении новой жизни», — рассказывает Ольга Лазарева.

Завершив в 2006 году обучение по специализации «акушерское дело», Ольга Валентиновна проработала два года в послеродовом отделении роддома. Этот период дал большой практический опыт: введение внутривенных, внутримышечных и подкожных капельниц, наблюдение за женщинами после родов и операций, консультации, обработка швов, наблюдение за детьми.

«Первые 2-4 часа после родов или операций очень важны, могут быть кровотечения, которые сами женщины не замечают, — продолжает рассказ Ольга Лазарева. — Мы работали сутками, проверяли пациенток каждые 15-30 минут, измеряли температуру, смотрели характер кровопотери, а в экстренных случаях вызывали врача. Таких ситуаций, к сожалению, было немало».

Еще одна важная обязанность медсестер послеродового отделения — следить, чтобы матери не лежали и не засыпали с младенцами в одной кровати. Ольга Валентиновна помнит, как однажды вовремя заметила такую ситуацию. Тогда у младенца началась асфиксия, его срочно перевезли в реанимацию, но в итоге все закончилось хорошо.

В Центральной городской больнице Ольга Валентиновна работает с 2008 года. Коллектив встретил ее приветливо, а она ответила ему взаимностью. За это время она стала надежным и добрым наставником для молодых коллег, которые только делали свои первые шаги в профессии.

«Я очень люблю свою работу, команду, ведение документации. Мне нравится, когда все работает как часы, правильно и оперативно», — отмечает героиня.

Во время беседы Ольга Лазарева вспоминает, что несколько лет назад в ходе приема в поликлинике у женщины начались роды. Это была студентка-иностранка, которая не знала русского языка и жестами объяснила врачу, что у нее болит низ живота. При осмотре медики увидели начальную стадию родов — шло раскрытие шейки матки. Медлить нельзя, на кону жизнь двух людей. Ольга быстро схватила сумку для принятия родов и, как надежный партнер, помогала доктору в появлении ребенка на свет. Долго ждать не пришлось — крошка был на руках уже через 15 минут. Роды прошли хорошо, с мамой и малышом все было благополучно, а приехавшая бригада скорой помощи доставила их в роддом.

Сегодня Ольга Лазарева готовится отправиться в декретный отпуск и стать уже многодетной мамой. Ее 14-летний сын и 11-летняя дочка с нетерпением ждут знакомства с новым членом семьи.

«Ребенок — это большая радость. С уверенностью могу сказать это на своем опыте и на опыте пациенток. Ты гладишь свой живот, поешь ребеночку песенки, планируешь ремонт в детской. Потом слышишь его первый крик, вдыхаешь запах макушки, гладишь крохотные ручки и ножки. Такие воспоминания останутся в сердце матери, даже когда ребенок вырастет. Он — навсегда ее малыш, которого она так ждала девять месяцев», — с улыбкой завершает свой рассказ Ольга Лазарева.

