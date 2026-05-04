Возведение новой поликлиники Моргаушской ЦРБ — на завершающей стадии

Для здоровья и комфорта сельчан

Долгожданный объект возводится в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Уже сейчас видно, как эффектно выглядит медучреждение. Привлекательный дизайн, современные материалы, пандусы для маломобильных граждан и родителей с колясками, перила, скамейки. Одноэтажная поликлиника не только красивая, но и функциональная — она рассчитана на 150 посещений в смену. Пациентов будут с комфортом принимать врачи-педиатры и узкие специалисты: невролог, офтальмолог, оториноларинголог. Это позволит существенно повысить доступность квалифицированной медицинской помощи для жителей округа.

Ход строительства медучреждения проинспектировала министр здравоохранения Чувашии Лариса Тарасова. Она отметила, что по завершении всех работ будет инициирована процедура ввода поликлиники в эксплуатацию. Речь идет о прохождении обязательной государственной экспертизы и оформлении разрешительной документации, необходимой для начала функционирования медицинского учреждения.

«Мы нацелены на запуск учреждения в штатном режиме в кратчайшие сроки, — подчеркнула Лариса Тарасова. — Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи является безусловным приоритетом и соответствует целям партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее». Мы понимаем, с каким нетерпением жители и медицинское сообщество Моргаушского округа ждут открытия новой поликлиники, поэтому контроль над соблюдением графика и качеством выполнения работ продолжается на ежедневной основе».