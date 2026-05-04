Приступаю к рассказу об истории улиц островка, образованного улицами Чувашская (Константина Иванова), Ленина (Московская, Нижегородская) и Водопроводная. Для удобства назову его Западным мысом Чебоксар из-за острого угла, образованного дорогами.

Очертания мыса мы видим уже на проектной карте 1931 года — первого протогенплана города. Силуэты улиц точно совпадают.

На аэроснимке 1926 года это еще просто поле, изрытое для добычи глины для обжига кирпичей (в 1930-м к северу основали Чебоксарский кирпичный завод).

…Итак, двигаемся с запада на восток. Участок у самого соединения улиц Ленина и Чувашская был застроен деревянными домами вдоль дорог и даже поперек — вполне еще один переулок мог бы получиться. Сильно позднее (к самому концу XX века) тут разобьют Студенческий сквер, а в 2007-м поставят памятник «Добрый ангел мира».

Первая улица с запада — это ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПЕРЕУЛОК. Как некая самостоятельная городская единица сформировался, предполагаю, в 1950-е годы. Скорее всего назван в честь Московского энергетического института (МЭИ), точнее его Волжского филиала. Он был открыт в Чебоксарах в октябре 1961 года на основе Чебоксарского филиала Горьковского политехнического института, функционировавшего в городе с 1958 года. Располагался он в здании бывшей Фельдшерско-акушерской школы (сейчас — корпус «А» Чувашского госуниверситета), откуда как раз съехал в свое новое здание на Карла Маркса сельхозинститут, работавший тут еще с 1944 года. (Вообще это очень чебоксарская история — многочисленные переезды организаций из одного здания в другое. Поди все упомни).

ВФ МЭИ — это предтеча давней мечты Чувашской автономии в обретении своего университета. Говорилось о необходимости его открытия еще на заре, в 1920 году, потом была вторая попытка — в 1958-м. Тогда и открыли филиал МЭИ.

Третья же попытка удалась. 1 сентября 1967 года на базе Волжского филиала МЭИ и историко-филологического факультета Чувашского госпединститута (!) в новом построенном здании (корпус «Г») по Московской улице (сейчас — проспект) был открыт Чувашский государственный университет, которому в этом же году (30 ноября) присвоили имя Ильи Николаевича Ульянова. Отца Ленина.

Надо отметить, что среди семи первоначальных факультетов университета отсутствовал какой-либо с именем «энергетический». Но переулок наш остался памятью о пребывании Московского энергетического института в Чебоксарах.

Если смотреть на старые карты и снимки, то видно, что переулок был застроен деревянными домами, преимущественно с востока. То есть были адреса по переулку. По нечетной стороне с первого по девятый номер точно.

Все дома со временем снесли, но сам переулок (дорога) прекрасно сохранился и сегодня, только уже утратил свое имя. Построенный в 2007 году вдоль почти всего переулка высотный дом уже имеет адрес «улица Константина Иванова, дом № 91». А южнее него отдельное здание аптеки и банка — «Московский проспект, 16а». Табличку бы хоть какую-то придумать, что-ли?

Алексей Киров