Местная ответственность

Учитывая интересы каждого жителя республики

Ежедневный бытовой комфорт жителей от состояния дорог до работы школ и больниц находится в зоне ответственности органов местного самоуправления. Именно они выступают главным мостиком между населением и властью, решая насущные проблемы городов и сел. Роль этой системы, ее достижения и точки роста обсуждались на торжественной церемонии, приуроченной ко Дню местного самоуправления.

Совет муниципальных образований Чувашии ведет свою историю с 2006 года. Почти двадцать лет он координирует и усиливает работу на местах. Неоценимую помощь местным властям оказывают сельские старосты и активисты ТОСов. Сегодня в республике зарегистрировано около сотни таких объединений, а их дальнейшее развитие прописано в Стратегии-2030. Конечная цель — выстроить партнерство между властью, депутатами, учреждениями, бизнесом, некоммерческими организациями и простыми жителями ради повышения качества жизни.

По словам Главы республики Олега Николаева, значение местного самоуправления невозможно переоценить. Эти люди работают в прямом контакте с народом. Президент Владимир Путин инициировал построение единой системы публичной власти, где на каждом уровне закреплена четкая ответственность. Среди главных задач Николаев назвал слаженное действие всех ветвей власти, и исполнительной, и законодательной, а также привлечение максимального числа граждан к управлению. Территориальные общественные самоуправления, общественные палаты, расширенные заседания Правительства — все это звенья одного механизма, который должен работать без сбоев. Только объединив усилия, резюмировал руководитель региона, можно по-настоящему учесть интересы каждого жителя республики.

Ежегодно проходит конкурс на лучшие муниципальные практики. В прошлом году два ТОСа получили гранты на развитие гражданского общества. «Малобатыревский» из Батыревского округа выиграл более 900 тыс. рублей на проекты по здоровому образу жизни среди детей и подростков, а «Родина» из Вурнарского округа — свыше 600 тыс. на поддержку пожилых. Кроме того, Моргаушский округ стал первым в республике, кто в 2025 году успешно прошел партнерскую проверку и подтвердил статус «учреждения-образца регионального уровня» в области бережливого управления.

С 2017 года в Чувашии действует программа инициативного бюджетирования «Ниме — Народный бюджет». За восемь лет жители сообща реализовали более шести тысяч проектов на общую сумму 6,5 миллиарда рублей. Яркой иллюстрацией служит Ибресинский округ: только за прошлый год там воплотили в жизнь 70 инициатив, рожденных самими гражданами.

С поздравлением к собравшимся обратилась депутат Госдумы Алла Салаева. Она назвала День местного самоуправления символом общей миссии, стремления сделать каждый муниципалитет удобнее и благополучнее для его жителей. Пройденный путь, отметила она, был полон событий и уроков, но главное — совместной работы. Опыт доказывает, что сила в единстве. Поддержка руководства республики, диалог с Правительством и мудрые идеи представителей самоуправления создают прочный фундамент для движения вперед. Подтверждение тому — программа комплексного развития территорий, учитывающая мнение местных сообществ. Салаева выразила надежду, что каждый участник этих процессов сможет с гордостью сказать: «Мы сделали это вместе!» — а города и села сохранят свою уникальную душу для будущих поколений.

Успехи чувашских муниципалитетов признают и на федеральном уровне. В прошлом году 26 управленческих решений из республики попали в число 2200 лучших проектов России. Станислав Трофимов, на тот момент возглавлявший Ядринский округ, стал победителем Всероссийской муниципальной премии «Служение» в номинации «Молодые кадры — на службе страны». На III Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России» глава Красноармейского округа Павел Семенов получил Почетную грамоту Президента России. Канаш и Мариинский Посад победили в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, а Ядрин и Цивильск — в IX. Более того, Мариинский Посад удостоился специальной награды: городская смотровая башня на волжском берегу заняла третье место во всероссийском конкурсе «Лучший нетиповой МАФ».

Депутат Государственной Думы Анатолий Аксаков в своем выступлении также высоко оценил системный подход, заложенный Правительством Чувашии. Благодаря работе команды под руководством Олега Николаева, подчеркнул он, сформирована четкая программа развития республики до 2030 и 2035 годов. Ни один вопрос не остается без внимания. Общая цель, по словам Аксакова, — сделать Россию самую красивую и мощную страну, а Чувашию — самую красивую и сильную республику в ее составе. Он выразил уверенность, что совместными усилиями эта мечта обязательно сбудется.