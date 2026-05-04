Мастер ковра и татами

Дело жизни выдающегося спортсмена и тренера

Новый герой свежей рубрики газеты «Советская Чувашия» успел поработать шахтером, строителем, но истинное призвание нашел в профессии тренера. Знакомьтесь — наставник спортшколы олимпийского резерва № 10 имени А.И. Трофимова Владимир Мальков. Специалист, имеющий более 50 лет стажа работы. За это время Владимир Филиппович воспитал целую плеяду мастеровитых самбистов и дзюдоистов, добивавшихся успехов на крупных отечественных и международных стартах.

Владимир Мальков — известная фигура в мире чувашского спорта. Без преувеличения через его руки прошли тысячи ребят, которые выступали на различных турнирах и защищали честь не только России, но и Узбекистана. Вообще Владимиру Филипповичу пришлось пройти нелегкий путь к тренерской славе. Будущий наставник родился 29 июня 1951 года в городе Кизеле Пермской области (ныне — края) в семье шахтеров. Мама и папа трудились на месторождениях, добывая уголь и различные металлы. Они работали не покладая рук, чтобы прокормить семью.

Секрет сильных рук

…Когда Вове исполнилось пять лет, Мальковы переехали в Кузбасс — один из главных шахтерских центров СССР. В поселке Высокий Кемеровской области начался новый этап в жизни нашего героя — школа, детская любовь, первые мальчишеские драки. Володя рос активным, подвижным парнем. Накопленная энергия требовала быстрого выплеска. И тут весьма кстати энтузиаст Владимир Кучуков организовал поселковую секцию самбо, где 16-летний Мальков получил дебютный опыт в спорте. Именно Кучуков обучил будущего тренера азам самообороны без оружия и стал его первым наставником, с которого он брал пример.

«Владимир Иванович научил меня бороться. Я пришел в секцию и не знал никаких приемов, а он со мной работал, объяснял, как и что нужно делать. Он заложил базу. Мой тренер не давал мне спуску. Я ему очень благодарен», — признался в интервью «СЧ» Владимир Мальков.

Любопытно, что на тренировках Мальков нередко заставал врасплох своих спарринг-партнеров благодаря сильным рукам. В чем секрет? «Родители отправляли меня на каникулы на свою малую родину в Аксубаевский район Татарстана для помощи бабушке по хозяйству — огород прополоть, дрова наколоть, — поделился Владимир Филиппович. — Пока многие мои сверстники отдыхали в лагере, я со взрослыми шел в лес, пилил дрова, заготавливал материал. Отсюда у меня руки очень крепкие».

На заре спортивной карьеры Владимир Мальков демонстрировал хорошие результаты. Он дважды доходил до финала чемпионата Кемеровской области, где проиграл только Кучукову.

Талантливый паренек

После окончания школы будущий наставник поступил в горный техникум. К сожалению, отец Владимира погиб в шахте Кузбасса. Мама переквалифицировалась из работника угольной промышленности в строители и по маршрутам всероссийских строек оказалась в Узбекистане. Владимир Филиппович сам успел ощутить тяготы шахтерского дела. Но по завершении учебы в 1972 году перебрался к маме в город Карши.

Здесь Мальков поступил на заочное отделение Узбекского государственного института физической культуры. На первых порах он работал строителем, но единоборства никогда не бросал. Владимир совершенствовал мастерство в местном спортзале. В один момент талантливого паренька приметил наставник Хушмурат Файзиев, который постепенно привлекал Владимира Филипповича к участию в соревнованиях. Тот не подводил тренера — одерживал победы и завоевывал награды на стартах различного калибра.

Хушмурат Файзиевич был очень наблюдательным специалистом, который умел анализировать способности своих подопечных. Он понял, что Владимир Мальков может вырасти в великолепного наставника, и предложил ему взять первую группу для подготовки. Так, Владимир Филиппович начал совмещать спортивную и тренерскую карьеры.

Первые месяцы учебы пролетели в один миг. Однако на горизонте замаячила армия. Героя рассказа призвали в Вооруженные силы Советского Союза, и он попал в спецкомендатуру в город Сосновый Бор, где охранял атомную электростанцию. Даже в армейские годы Владимиру Малькову удавалось заниматься любимым делом — тренироваться и сражаться на состязаниях. Так, на одних престижных соревнованиях по самбо в Ленинграде Малькову предстояло выдержать конкуренцию с более чем 60 атлетами. «Надо победить, будет сделано», — подумал про себя Владимир Филиппович и уверенно добрался до финальной схватки, где его ожидало противостояние с представителем Узбекистана. Соперник на ковре вел себя слишком самоуверенно, за что последовало наказание от Малькова в виде одного из коронных приемов — «висячки».

К СВЕДЕНИЮ Владимир Мальков является мастером спорта СССР по самбо и дзюдо.

«Шпингалетики» Малькова — будущие чемпионы

После возвращения из армии Владимир Филиппович особое внимание уделял тренерской работе. Нужно сказать, что Мальков стал проводником русской школы самбо в Кашкадарьинской области Узбекистана. «Узбекская школа больше заточена под броски в стойке, а меня приучали к работе в партере. Я свой опыт передавал местным самбистам», — рассказал Владимир Мальков.

Также под его началом полноценно развивалось дзюдо. Владимиру Филипповичу присвоили звание «Заслуженный тренер Узбекской ССР» за успех местной сборной, которая заняла третье место на 10-й Спартакиаде народов СССР 1991 года в Минске. Тогда в стане национальной команды сражались двое воспитанников Малькова.

Ситуация в мире стремительно менялась — произошел распад Советского Союза. Непродолжительное время наставник оставался в Узбекистане, но уже в 1993 году переехал в Чебоксары, где по сей день продолжает тренерскую деятельность. За десятки лет Владимир Филиппович подготовил настоящих звезд республиканского спорта. Среди них — заслуженный мастер спорта России, чемпион мира по самбо Виталий Сергеев, мастера спорта международного класса Евгений Насыров и Сергей Филиппов, а также мастера спорта Александр Абрамов, Денис Степанов и победитель первенства Европы среди молодежи Николай Лапшин.

Сейчас Владимир Мальков все так же энергичен на занятиях, стремится воспитать новых звездочек. Любопытно, что самых юных подопечных наставник ласково называет «шпингалетики». Интересно, насколько сильно нынешние дети отличаются от советского поколения? «На мой взгляд, тогда дисциплина была строже, чем сейчас», — считает Владимир Филиппович. Во время тренировок наставник всегда подбадривает, поддерживает ребят. «При подготовке я вижу, кто и на что способен. Стремлюсь вдохновлять детей. Я говорю: у вас все получится, продолжайте в том же духе, — заявил Мальков. — Необходимо внушать ребятам уверенность, чтобы они стремились горы свернуть».

Крепкая связь с подопечными

К слову, Владимир Филиппович в этом году отпразднует 75-летний юбилей. Несмотря на почтительный возраст, он все еще в строю и в свободное время занимается физкультурой. Владимира Малькова всецело поддерживает семья — жена и четверо детей. Старшие от первого брака родились еще в Узбекистане, а младшие двойняшки появились на свет в 2003 году. «После их рождения у меня открылось второе дыхание. Жизнь заиграла новыми красками. Тогда мне было 52 года, и я понимал, что детей нужно ставить на ноги. Пришла новая мотивация», — поделился наставник.

Когда в семье случилось пополнение, то возник вопрос с жильем. Семья Мальковых ютилась в одной комнатушке. Но воспитанники Владимира Филипповича не бросили своего наставника — ученики из Чувашии и Узбекистана совместными усилиями в 2009 году купили трехкомнатную квартиру для своего тренера.

Вообще Владимир Филиппович сохраняет крепкую связь со своими подопечными. К примеру, еще в Узбекистане у него занимались Ренат Чигарев и Рудольф Ким. Сейчас этот дуэт живет в Казани — оба работают тренерами и регулярно приезжают на соревнования в Чебоксары. Кроме того, сам наставник долгие годы ездил в Узбекистан, куда его приглашали для работы главным судьей на соревнованиях памяти своего воспитанника Минкаила Омариева.