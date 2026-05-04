«Погибшие за Родину в полете»: каким получился новый фильм о Лидии Литвяк

Фильм, посвященный Лидии Литвяк, самой результативной военной летчице не только в СССР, но также в армиях союзников и Люфтваффе, наконец добрался до зрителей. О том, что студия «28 панфиловцев» взялась за съемку новой военной драмы «Литвяк», режиссер Андрей Шальопа объявил еще 7 лет назад. И вот в прошлый четверг картина, деньги на которую собирали чуть ли не всей страной, вышла на большой экран. Это не первый фильм о знаменитой летчице — ее история привлекает кинематографистов еще и тем, что на войне Литвяк встретила свою любовь — командира эскадрильи Алексея Соломатина.

Зима 1943 года. Идут бои за Сталинград. Лидию Литвяк и Екатерину Буданову переводят в 296-й истребительный полк — там собирают асов для создания превосходства над авиацией фашистов. Вообще в памяти сослуживцев Литвяк осталась Лилией, так она просила себя называть. «Лидия — как лед, а Лилия — как цветок», — объяснит она в фильме Соломатину. Невысокая блондинка 21 года от роду. Москвичка. Отец был расстрелян как враг народа. Миловидная, спокойная, женственная, ухаживающая за собой даже в военно-полевых условиях. И при этом — гроза Люфтваффе. В ее послужном списке 168 боевых вылетов и больше десятка сбитых самолетов. Орден Красной Звезды и орден Красного Знамени. Золотую Звезду Героя присвоят уже посмертно.

Режиссер — Андрей Шальопа,

продолжительность — 2 часа 34 минуты,

места съемок — Ленфильм, Оренбургская область

Как выглядит бой из кабины пилота

Соломатину тоже 21. Он дослужился до капитана и командует эскадрильей. Через три месяца, в мае 1943-го, станет Героем Советского Союза. Деревенский мальчишка из обычной крестьянской семьи, еще в 1936-м он начал заниматься в аэроклубе. Мечта о небе привела в Севастополь, в знаменитое Качинское авиаучилище. На счету летчика 266 боевых вылетов, лично сбил 12 самолетов, в составе группы — еще 15.

Что такое воздушный бой, мы увидим в первых же кадрах. Мало того что нужно управлять самолетом и уходить от вражеских пуль, так еще и каждую секунду следить за обстановкой вокруг, чтобы не зацепить своих же товарищей, «прикрывать хвост» ведущему пилоту. Воздушное пространство трехмерно: «мессер» может оказаться не только спереди, сзади или сбоку, но также сверху или снизу. Вот за штурвалом новичок, ты смотришь на проносящиеся мимо самолеты — с красными звездами и черной свастикой — и поначалу теряешься вместе с ним. Вообще сцен боев, снятых от первого лица из кабины пилота, будет очень много. Возможно, режиссеру хотелось показать, насколько сложно ориентироваться в небе, насколько опасен был каждый вылет и какое мастерство требовалось от летчиков.

Вообще это кино не продюсерское — авторское. Кажется, что мы уже отвыкли от такого монтажа. Динамика только в сценах боев, а на земле все размеренно: долгие разговоры, статичные планы. Иногда в тишине, без музыки. Вот командир полка Николай Баранов (Евгений Ткачук) заходит в штаб, снимает шапку, кладет ее на шкаф, садится, открывает личные дела двух вновь прибывших асов, зачитывает выдержки Соломатину, убирает документы в стол, снова одевается, выходит, они неспешно идут в домик к пилотам… При этом есть ощущение, что, сосредоточиваясь на бытовых деталях, фильм теряет необходимые для военной драмы накал и напряжение. Но, к счастью, избыточного пафоса в нем тоже нет.

Когда видно, с какой огромной любовью к историческим персонажам кино было снято, критиковать его не хочется. Но объективно — в кадре много самолетов и мало историй людей. Характеры второстепенных персонажей — других летчиков, механиков — остались вообще нераскрытыми, они просто фон для четырех главных героев. Картина длинная, больше 2,5 часа, но складывается ощущение, что основное время занимают именно бои. Возможно, женщинам-зрительницам хотелось бы более яркой или более нежной истории любви, но в кадре ни одного поцелуя.

Крыло к крылу

Вообще у Петра Рыкова хорошо получается играть сдержанных мужчин, у которых весь огонь внутри. И понять, что пламя все-таки вспыхнуло, можно только по взгляду. Ничего большего, кроме как смотреть на Лилю, Соломатин себе не позволяет. Но в какой момент он стал дорог девушке, когда она успела его полюбить — непонятно. Их отношения начинаются на довольно враждебной ноте. Она поставлена к нему в пару ведомой, и в одном из боев ей кажется, что командир покинул строй. Это уже потом, на земле, Соломатин объяснит Лиле: он не понял сразу, что у него сломалась рация, а товарищей оставил потому, что погнался за своим старым «знакомым» — немецким истребителем-убийцей, который устроил в небе настоящую охоту на советских летчиков.

Лиля в исполнении Полины Чернышовой тоже строга. Ей не до романов, но при этом ее не назовешь холодной. Эмоций в фильме нет, все внутри. Летчики-штурмовики готовы приударить за симпатичной блондинкой и оставить ее в своем полку, но она словно не замечает их намеков. Один из пилотов смог подобрать ее, когда она посадила подбитый самолет за линией фронта, и тем самым спас от немецкого плена. «Не надо к нам, летай лучше выше», — по-дружески советует он ей на прощание, легко переходя на «ты». Но Соломатину, хотя тот и командир, «тыкать» Лиля не позволяет и резко заявляет, что не видит оснований для перехода этой границы в общении.

Вообще фильм не подтверждает версию, что Соломатин и Литвяк успели пожениться: лишь подали рапорт. Хотя в Ростове-на-Дону уверяют, брак был зарегистрирован весной 43-го в городском ЗАГСе. Более того, рассказывают детали, что не было бланков, и молодожены поставили свои подписи на обратной стороне свидетельства о смерти.

В интервью телеканалу «Россия» в феврале этого года Рыков говорил, что очень ждет выхода фильма, для него он важная страница в биографии. И атмосфера на съемках была камерной, теплой, и актеры понимали, что играют каких-то невероятных по силе духа людей. В 2024-м вышел сериал «Истребители. Битва за Крым», где Петр Рыков сыграл немецкого аса — личного врага главного героя в исполнении Игоря Петренко. Актер был настолько убедителен в роли жестокого и расчетливого фашиста, что казалось: как теперь принять его в образе Героя Советского Союза? Рыков объясняет, что когда знакомится со сценарием, в первую очередь ему важно, насколько его герой профессионал в своей сфере. Сомнений в профессионализме Соломатина, понятное дело, не возникает.

Яркая роль здесь у Евгения Ткачука. Командир 296-го истребительного полка майор Николай Баранов тоже реальный исторический персонаж. Харизматичный, эмоциональный, строгий, но переживающий за пилотов, как отец за детей, хотя ему всего 31 год… Понятно, что, глядя на героев, невозможно определить их возраст. Война лишает взгляд юношеской беззаботности, да и актеры старше своих персонажей. Рыкову на момент начала съемок было 38, Ткачуку — 35 и только Чернышовой — 26.

Съемочная группа точна к деталям: самолетам, форме, переговорам в радиоэфире, она скрупулезно воспроизводит весну и лето 1943-го. Вот раненая Лиля почти без сознания все-таки смогла совершить посадку, вот ее везут в госпиталь, а вот она уже в отпуске в Москве у мамы… Но не покидает ощущение, что фильму чего-то не хватает. Возможно, динамики и эмоциональности — внешней, а не внутренней, где все нужно угадывать между строк.

«Тихонечко вам небо подпоет…»

В кадре много неба: закатного, рассветного, звездного — одним словом, ясного, почти не омраченного дымом взрывов. Герои бесконечно курят, глядя на заходящее солнце, разговаривают о службе, стоя в контровом свете, когда видны лишь силуэты. Наверное, режиссер, ставя задачи оператору Кристине Лукаш, понимал, что в фильме про летчиков небо должно стать одним из героев. Помните знаменитую песню Евгения Крылатова на стихи Евгения Евтушенко: «Погибшие в небе за Родину становятся небом над ней»?

Очень неожиданно погибает Соломатин. Эмоционально даже не успеваешь проститься с героем. Если Баранова мы видим в кабине раненого и понимаем: мало шансов, что он дотянет до посадки, то здесь эффект грома среди ясного неба. Возможно, режиссер умышленно не показал нам не то что последний бой Алексея, а даже то, как он садится в самолет, а она его провожает. Наверное, Шальопа хотел, чтобы зрители представили себя на месте Лили — увидели момент крушения самолета ее глазами и не поверили в это. Вот она только что с предвкушением говорила с Катей о свадьбе, об отдельном домике, в котором будут жить молодожены, а жениха больше нет… И хочется перемотать назад, чтобы еще раз увидеть Алексея, но кинотеатр не дает такой возможности.

Гибель Лили мы тоже не увидим. Те, кто знают ее героическую биографию, понимают: если появился титр: «Небо над Миус-фронтом», значит, развязка близка. Но внезапно начинаются финальные титры. И никакого послесловия. То есть зрители еще не готовы прощаться с героиней, но кино уже кончилось. Лидия Литвяк несколько десятилетий будет числиться пропавшей без вести 1 августа 1943 года. И только в 71-м установят, что она не попала в плен, а погибла. Как неизвестного летчика ее похоронили местные жители в братской могиле в селе Дмитровка Донецкой области.

Вообще 1 августа 43-го — черный день в истории советской авиации. Тогда сразу четыре экипажа в Краснодарском крае потерял и 46-й гвардейский ночной бомбардировочный полк, в котором служила наша Женя Крутова. Ей было только 22 года. Как и Литвяк, она носила звание гвардии младшего лейтенанта и была награждена орденом Красной Звезды. Женя родилась в Саратовской губернии, но мы говорим «наша», потому что училась летать она еще до войны в Чебоксарском аэроклубе, и одну из первых улиц в строящемся Новочебоксарске назвали ее именем.

А в честь «Белой Лилии Сталинграда», как окрестили на фронте Литвяк, переименуют улицу и установят ей памятник в городе Красный Луч — это территория Луганской Народной Республики, где расположен мемориальный комплекс «Миус-фронт». Посвященный памяти тех, кто 83 года назад погиб за освобождение Донбасса, он весной 2014 года остался под юрисдикцией ЛНР и был отреставрирован после воссоединения этой исторической территории с Россией.