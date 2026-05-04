В Чебоксарах даст концерт Тюменский филармонический оркестр

И Равель, и Дебюсси, и Бизе, и Шопен

Его называют уникальным явлением в культурном пространстве страны и гордостью Западной Сибири, визитной карточкой региона и одним из самых «продвинутых» симфонических коллективов России, где каждый музыкант — «штучный товар». С ним сотрудничали солисты Юрий Башмет и Борис Андрианов, дирижеры Фабио Мастранджело и Дмитрий Юровский, а Денис Мацуев высказался о нем так: «Здесь молодые лица, я обожаю подобные составы!» Все это про Тюменский филармонический оркестр, который выступит 20 мая в Чувашской государственной филармонии в рамках программы Министерства культуры России «Всероссийские филармонические сезоны».

Наш гость — коллектив относительно молодой. Он создан в 2015 году, но уже успел достичь кристальной слаженности звучания и обзавестись богатой творческой биографией, полной знаковых имен и событий. Среди них Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале» и Транссибирский Арт-фестиваль Вадима Репина, Первый Уральский культурный форум и Шанхайский международный фестиваль искусств. Кстати, гастроли в Китай, прошедшие в минувшем ноябре, стали первой зарубежной поездкой музыкантов. Грандиозный концерт, состоявшийся на открытой площадке «Art Space» около Шанхайского музыкального зала (Cadillac Shanghai Concert Hall), посетили свыше 1200 зрителей, которым так понравилось выступление, что они даже выстроились в очередь для совместных фото с российскими исполнителями.

Во многом успехи оркестра обусловлены талантом его нынешнего художественного руководителя и главного дирижера Юрия Медяника, который также известен в культурной среде как мультиинструменталист-виртуоз. В разные годы он стоял за дирижерским пультом Московского театра «Новая Опера» имени Евгения Колобова и Нижегородского академического театра оперы и балета имени Александра Пушкина, руководил оркестром ВГТРК на телевизионном шоу «Синяя Птица» и был худруком абонемента Московской филармонии «Творчество молодых». Помимо владения дирижерской палочкой маэстро играет на баяне, скрипке и бандонеоне, записывает музыкальные альбомы и придумывает разные интересные проекты, направленные на популяризацию мировой классики. В числе наиболее ярких из них — серии образовательных передач «Music Tips» и «Секретные музыкальные материалы», дублированных на английский и китайский языки, а также созданные им оркестровые коллективы Emotion Orchestra и Pluri Art Orchestra, являющие собой сочетание отточенной техники, темперамента и экспрессии.

В Тюмени благодаря инициативе Юрия Медяника появились музыкальные фестивали имени Арама Хачатуряна, Сергея Рахманинова и Михаила Глинки, впервые были исполнены оперы «Алеко», «Евгений Онегин», «Руслан и Людмила», «Царская невеста» и осуществлены другие крупные проекты. «Не нужно иметь три высших образования, чтобы пойти в филармонию. Главное — желание слушать музыку. Тюменцы с трепетом и большим вниманием относятся к тому, что им предлагают. Для меня это высокая степень ответственности. Когда публика доверяет своему любимому артисту, то она с такой же степенью доверия относится к репертуару, который он выносит на сцену, — и вот вы уже идете рука об руку по совместному творческому пути. Я считаю себя абсолютно счастливым человеком, потому что у нас есть взаимная, как мне кажется, симпатия с тюменским зрителем. Завоевать доверие сложно и еще сложнее его удержать. Поэтому я стараюсь аккуратно вести слушателя и показывать то, что интересно мне», — высказался дирижер в одном из интервью. Надеемся, что в Чебоксарах маэстро и его «подопечных» ждет не менее теплый прием.

КСТАТИ

Концерт Тюменского филармонического оркестра подарит нам встречу с еще одним ярким музыкантом современности — пианистом-виртуозом Филиппом Копачевским, чья игра представляет собой «сплав романтической манеры исполнения с аналитическим пониманием музыки».

Солист окончил Московскую консерваторию (класс народного артиста России, профессора Сергея Доренского) и стал лауреатом целого ряда престижных музыкальных состязаний, в том числе X Международного конкурса пианистов имени Франца Шуберта (Германия). Выступал с Государственным академическим симфоническим оркестром России имени Евгения Светланова, Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии, Большим симфоническим оркестром имени Петра Чайковского, Национальным филармоническим оркестром России, Английским камерным оркестром, Миланским оркестром имени Джузеппе Верди, оркестрами Sinfonia Varsovia, Filarmonica de Toscanini, National il de France и другими именитыми коллективами. Сотрудничал с такими прославленными дирижерами, как Валерий Гергиев и Владимир Спиваков, Юрий Симонов и Александр Сладковский. «Игра молодого пианиста несет в себе ощутимый личностный посыл. Органичный сплав мастерства и духовной зрелости вкупе с непосредственной эмоциональностью, свобода, с которой он высказывается, его романтическая искренность и благородство подкупают с первых же нот… Его рояль поет — это очень редкое сегодня качество, характерное для романтического мироощущения; он сохраняет в игре ясность, его фраза красива и пластична», — писали о нем в прессе, восхищаясь совершенством мелкой техники, четкостью артикуляции и мощной лирической индивидуальностью артиста. На его гастрольной карте — США и Великобритания, Голландия и Нидерланды, Франция и Италия, Греция и Польша, Испания и многочисленные города России. Особую известность музыкант приобрел в Японии, где специально по заказу телекомпании NHK записал диск с произведениями Фридерика Шопена. Одно из них (Концерт № 1 для фортепиано с оркестром) он исполнит в Чебоксарах.