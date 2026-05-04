Керешу расширяет границы

В Центре единоборств «Керешу» состоялся судейский семинар по чувашской национальной борьбе. Также участники встречи обсудили тему создания всероссийской федерации.

Популярность керешу растет не только в республике, но и за ее пределами. Напомним, что чувашская национальная борьба входила в программу первых и вторых Всемирных игр. Кроме того, в сентябре запланировано проведение первенства России в рамках 18-х Всероссийских юношеских игр боевых искусств в Анапе.

По словам министра спорта региона Василия Петрова, создание всероссийской федерации позволит системно развивать и популяризировать этот вид спорта на территории всей страны.

Из года в год в Чувашии появляются новые имена, штурмующие пьедесталы почета республиканских соревнований. Сейчас керешу занимаются более 700 атлетов. Работают 22 муниципальных и три республиканских специализированных школы, сообщили в региональном Минспорта.

Кстати, с 7 по 24 августа сборная Чувашии проведет тренировочные сборы в физкультурно-оздоровительном центре «Белые камни».