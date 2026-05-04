Не хватило хладнокровия в ключевые моменты

Команда «Шумерля-ШЗСА» приняла участие в Кубке России по мини-футболу в формате 8×8 в Новороссийске.

По итогам жеребьевки представитель республики попал в группу 4, где клубу предстояло сразиться против «Наполи Альбурикента» из Дагестана и коллектива «Тишина» из Татарстана. Дружина из Шумерли стартовала на Черноморском побережье неудачно, уступив «Наполи Альбурикенту» со счетом 0:4.

Команде срочно нужно было исправлять положение. «Шумерля-ШЗСА» реабилитировалась во второй игре, победив клуб «Тишина» 4:1. Представитель Чувашии занял в группе второе место и попал в стыки, где на стадии 1/16 финала встречался с «Добрым легионом» из Саратовской области. Основное время матча завершилось вничью 1:1.

Исход противостояния решался в серии пенальти, которая развивалась весьма драматично. «Шумерля-ШЗСА» дважды находилась в одном шаге от победы, но в ключевые моменты полевые игроки шумерлинцев не справились с давлением и не реализовали свои попытки. В результате коллектив из Чувашии уступил со счетом 8:9 в послематчевых ударах и вылетел из турнира.