В Чувашии мошенники стали чаще использовать многоступенчатые схемы от имени госорганов

МТС проанализировала активность мошенников в первом квартале 2026 года. По данным сервиса «МТС Защитник», в 2025 году злоумышленники часто ограничивались одним звонком, теперь в ход идут две и более попытки обмануть абонентов. Доля таких схем в общем числе мошеннических звонков в регионе составляет 17,5%.

Сложные схемы предполагают цепочку звонков с целью заполучить доверие жертвы и заставить передать свои сбережения или персональные данные. Их главная цель — пожилые люди старше 65 лет. На них приходится 58% всех многоэтапных мошеннических звонков. Стандартные методы обмана становятся всё менее эффективными, поэтому преступники переходят к персонализированным уловкам с усиленным психологическим давлением.

Чаще всего по сложным схемам жителям Чувашии звонят от имени госорганов. Также среди сценариев-лидеров оказались уловки с якобы курьерскими и почтовыми доставками и с предложениями инвестиций и обещаниями легкого дополнительного заработка.

В первом квартале мошенники чаще звонили жителям республики по средам и пятницам. Самое популярное время для звонков — с 11:00 до 12:00. В эти часы дети и молодёжь на учёбе, взрослые — на работе, а пенсионеры чаще всего остаются дома одни, без поддержки близких. Этим и пользуются злоумышленники, чтобы застать жертву врасплох.

«Телефонные мошенники используют все более изощренные сценарии для кражи денег и персональных данных наших жителей. Чтобы защитить пользователей, мы делаем средства защиты от злоумышленников все более высокотехнологичными, что и доказывает статистика. Сервис «Защитник» от МТС умеет анализировать каждый подозрительный звонок по нескольким сотням признаков. За первый квартал сервис выявил и заблокировал в Чувашии более полутра миллионов нежелательных звонков. Однако, наряду с технологическими средствами защиты, ключевыми факторами безопасности остаются постоянная бдительность и критическое мышление», — комментирует директор МТС в Чувашии Нина Краснова.