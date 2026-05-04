Поздравление с 1 Мая депутата Государственной Думы Аллы Салаевой

«Уважаемые земляки! Дорогие друзья!

В этом году 1мая мы 34-ый раз встречаем Праздник весны и труда. Раньше его отмечали, как Международный день солидарности трудящихся. Но от переименования суть праздника не изменился – он по-прежнему олицетворяет созидание, защиту трудовых прав и социальную справедливость.

В нашей стране под руководством президента Владимира Путина и при поддержке партии «Единая Россия» проделана большая работа по развитию социальной защиты населения. Тем не менее, лозунги Первомая, с которыми выходили на праздничные демонстрации наши родители, деды и прадеды, и сегодня остаются актуальными. Наша задача – ежедневно претворять их в жизнь.

В этот яркий майский день еще раз поздравляю вас с Праздником весны и труда и желаю мирного неба, счастья и благоденствия. Ничто и никто не сможет омрачить нашего праздничного настроения. Уверена: все о чем мечтаем, обязательно осуществиться и все, что наметили, непременно реализуем. Еще раз с праздником, дорогие друзья!»