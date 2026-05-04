У бизнес-сообщества республики открываются новые возможности

Выйти на международный уровень

Глава Чувашии Олег Николаев в ходе рабочей встречи с президентом общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Новая Формация» Юрием Айрапетяном заявил о готовности республики к сотрудничеству с новыми сильными объединениями предпринимателей.

В республике создана и постоянно совершенствуется инфраструктура поддержки МСП, благодаря чему регион занимает высокие позиции в стране по ряду ключевых показателей. Если на старте реализации индивидуальной программы социально-экономического развития усилия были направлены на обеспечение гибкости экономики и количественный рост субъектов МСП, то сегодня акцент смещен на создание высокотехнологичных и высокопроизводительных рабочих мест. «Мы заинтересованы в развитии здоровой конкуренции среди объединений предпринимателей. Главное, чтобы само бизнес-сообщество реально чувствовало пользу от работы таких организаций», — заявил Олег Николаев.

Отдельное внимание в ходе беседы было уделено успехам региона в агропромышленном секторе и сфере самозанятости. На сегодняшний день в республике зарегистрировано свыше 105 тыс. самозанятых граждан, значительную часть которых составляют владельцы личных подсобных хозяйств. Для поддержки этой категории предпринимателей и малых фермерских хозяйств в республике реализуются системные проекты, такие как «Школа фермера» и ежегодные профильные фестивали. Эти инициативы позволяют выводить частные подворья на уровень полноценных высокопроизводительных предприятий, обеспечивая устойчивый рост доходов сельских жителей.

Президент «Новой Формации» Юрий Айрапетян обозначил приоритетные направления работы организации, в числе которых продвижение инноваций, развитие социальной ответственности бизнеса и расширение международных связей. Он выразил готовность поддержать региональные инициативы Чувашии и содействовать выходу местных предпринимателей на международный уровень. На сегодняшний день «Новая Формация» объединяет представителей бизнеса более чем в 60 регионах России и активно развивает партнерские отношения с зарубежными деловыми сообществами.

В числе основных направлений практической деятельности организации — образовательные программы для предпринимателей, консультационная поддержка, создание платформы для деловых контактов и содействие в реализации инновационных проектов. Эксперты отмечают, что появление дополнительных структур поддержки бизнеса в регионе способно стимулировать дальнейшее развитие предпринимательской среды, повысить конкуренцию за качество услуг и, как следствие, укрепить экономический потенциал республики. В условиях трансформации национальной экономики такое партнерство становится важным ресурсом для адаптации малого и среднего бизнеса к новым вызовам.