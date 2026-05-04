В Минсельхозе Чувашии подвели итоги ярмарок выходного дня «Весна–2026»

От рассады до мяса

За четыре недели работы торговых площадок продавцы реализовали почти 240 тонн продукции. Всего свои товары представили около 200 производителей. Среди участников — фермеры, самозанятые, владельцы личных подсобных хозяйств и такие крупные агропредприятия республики, как Чувашпотребсоюз, АО «Чувашхлебопродукт», «Агрофирма «Ольдеевская», ООО «РыбаПлюс», «Приволжские колбасы», «Вурнары Завод СОМ».

Лидерами спроса стали семена, саженцы и рассада — их разбирали как опытные дачники, так и новички. Также активно покупали картофель, овощи, зелень, молочные и мясные продукты, колбасы, рыбу, яйца, мед, муку и крупы.

По словам министра сельского хозяйства Чувашии Андрея Макушева, ярмарки проводятся в рамках партпроекта «Российское село». Это отличная возможность для жителей и гостей республики приобрести качественные продукты по доступным ценам, а для производителей — расширить каналы сбыта.

Прямые поставки без посредников интересные покупателям. Ежегодный высокий спрос это подтверждает. Кстати, средняя стоимость «борщевого набора» на ярмарках традиционно ниже, чем в федеральных сетях.