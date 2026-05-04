Пять причин для гордости

Автор: Дарья Сергеева

Чебоксарцы Валерий и Анна Терентьевы получили одну из самых почетных государственных наград — медаль ордена «Родительская слава».

Подписанный Президентом России Владимиром Путиным указ отмечает их многолетний труд и вклад в воспитание достойного поколения. Глава Чувашии Олег Николаев лично поздравил супругов, подчеркнув, что семья Терентьевых — пример для подражания и опора общества.

В доме Валерия Николаевича и Анны Зуфаровны всегда шумно и весело: здесь растут пятеро детей — Григорий, Илья, Лев, Милана и Арина. Глава семьи — руководитель департамента в научно-производственной организации «Экра», его вторая половина — успешный предприниматель и директор компании «Тонкие вкусы». Родители уверены: личный пример — лучший воспитатель. В доме Терентьевых царят трудолюбие, ответственность и искренняя любовь к Родине.

Старшие дети уже успели проявить себя в учебе и научных проектах, а младшие активно занимаются спортом и творчеством. В основе воспитания — взаимная поддержка, уважение к старшим и постоянное стремление к развитию. Эта семья доказывает: большие достижения начинаются с простых человеческих ценностей и заботы друг о друге.

 

Фото группы «Экра» ВКонтакте

Опубликовано: 30 апреля 2026 г.


