На предприятии сократили потери

ООО «АСТ-Канаш» завершило внедрение инструментов бережливого производства в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Это стало возможным благодаря поддержке Регионального центра компетенций Фонда развития промышленности республики.

В качестве пилотной площадки было выбрано производство автовоза «РИК» — универсального полуприцепа для перевозки до восьми легковых автомобилей или трех микроавтобусов. Этот продукт формирует более 90% выручки предприятия. «Анализ потока выявил конкретные источники потерь — лишние перемещения при поиске сварочной проволоки, длительную сортировку изделий и транспортировку между участками, простои в ожидании кран-балки и время, которое рабочие тратили на поиск инструмента и комплектующих. В результате перестройки наших внутренних процессов, организации рабочих мест и мест хранения, без затрат мы получили впечатляющие результаты», — сказал руководитель команды «АСТ Канаш» Андрей Разбирин.

По итогам шести месяцев объем незавершенного производства в потоке снизился с 14 до 10 единиц, выработка на одного человека в смену выросла. По оценке министра промышленности и энергетики Чувашии Марата Якушева, канашское предприятие производит технику, востребованную на отечественном рынке. Именно такие компании — опора проекта «Единой России» «Выбирай свое».

