Помощь фронту вместо выпускного

Московские школьники присоединились к акции активистов Чувашии

Простыни, подушки, средства личной гигиены, сантехническое и электрическое оборудование, маскировочные сети, мебель, подарки, письма и многое другое — все это вошло в состав 17-й партии гуманитарного груза, направленного на этой неделе в зону СВО. Он будет доставлен в луганские госпитали, а также две воинские части. Организовали отправку груза весом в три тонны Фонд «Пӗрле», Союз женщин и региональное отделение «Женского движения Единой России». Логистику взяло на себя Правительство республики.

В акции по сбору гуманитарного груза приняли участие общественные организации республики, образовательные и культурные учреждения, промышленные предприятия, библиотеки, волонтерские объединения, фонды, депутаты, а также многочисленные жители городов и сел, которые оказали как материальную, так и личную помощь.

«Тепло наших сердец, свет нашей души мы хотим передать раненым бойцам в госпиталях», — сказала председатель общественного совета «Женского движения Единой России» Наталия Партасова. Это самое тепло в то утро явно перекрывало непогоду: мероприятие сопровождали непрерывный дождь при сильном ветре. Но многие были настолько увлечены погрузкой посылок в машину, что не замечали апрельских неурядиц. Главное — все качественно собрать и разместить в фургоне.

Уникальный момент: к участию конкретно в этой акции подключились школьники из Москвы. Представительница Фонда «Пӗрле» Надежда Савельева рассказала, как, сопровождая гуманитарный груз в один из госпиталей в ЛНР, познакомилась с добровольцем из российской столицы Иваном. Тот был впечатлен тем, какую помощь бойцам оказывают жители Чувашии при содействии фонда, и поведал об этом своей семье. Сын Ивана, в свою очередь, поделился этой историей с одноклассниками.

На носу у учеников девятого класса одной из московских школ — выпускной. Но от этого праздника товарищи решили отказаться: вместо этого они захотели поддержать бойцов и с помощью родителей связались с Фондом «Пӗрле». Школьники передали письма, талисманы, обереги и дизельный генератор. Генератору в честь класса дали позывной «K-9». «Наша акция заражает своим примером и другие регионы», — констатирует, не скрывая удовлетворения, Надежда Савельева.

При этом мы, конечно же, знаем, что неравнодушных жителей хватает и в самой Чувашии. К примеру, Канашский транспортно-энергетический техникум собрал 150 тыс. рублей, на которые закупил водонагреватели, сантехнику, электрическое оборудование.

«Мы не первый раз принимаем участие в сборе помощи участникам специальной военной операции», — сказал «Советской Чувашии» директор техникума Ильсур Назмутдинов. В какой именно — не уточнил: счет не ведет. Да тут и не до статистики.

«Помощь оказываем как организованно, коллективно, так и индивидуально — каждый работник вносит свой вклад. Наши студенты помогают в качестве волонтеров семьям бойцов спецоперации, участвуем в плетении маскировочных сетей, подготовке окопных свечей. Весь коллектив единодушен в поддержке», — добавил Назмутдинов.

Ильсур Ринатович рассказал, что как-то техникум передал участникам СВО ранее списанный внедорожник. «Получили обратную связь: на этом автомобиле вывезено с линии боевого соприкосновения около 30 раненых. Наши земляки выражают большую благодарность», — подчеркнул директор заведения.

НАТАЛИЯ КОЛЫВАНОВА, исполнительный директор Фонда «Пӗрле»: «Важно, что в акциях участвуют обычные жители: даже в дождь и холод они привозят груз лично. Каждая доставка вызывает искреннюю благодарность в прифронтовых госпиталях. Молва о том, что Чувашия дружно помогает, уже разошлась: перед этой отправкой поступил звонок с просьбой доставить большое количество простыней — и благодаря народной поддержке это стало возможным. Низкий поклон всем жителям Чувашии за открытое, отзывчивое сердце. Только вместе мы приближаем Победу».

Среди тех, кто переносит коробки в фургон, видим скромного мужчину в камуфляжной форме. «Дядя Саша», — представляется он. Александр Арсентьев рассказал, что в зоне СВО воюют его дети и внуки. «Я им помогаю, чтобы вся эта зараза не перешла к моим правнукам и праправнукам. И наши бойцы знают, за что и за кого они воюют», — сказал мужчина.

По словам Арсентьева, бойцам он помогает на протяжении всех этих четырех лет: отправляет приспособления для обустройства позиций. Отдельно благодарит за содействие глав крестьянско-фермерских хозяйств Валерия Григорьева (Ядринский округ) и Константина Портнова (Моргаушский округ). Особая часть груза — продукты. Дядя Саша заботится и о здоровье бойцов, а потому снабжает их овощами и фруктами. Воины должны питаться правильно, а не, к примеру, лапшой быстрого приготовления.

Председатель Ибресинского отделения Союза женщин Чувашии Елена Брусянина рассказала, что с начала СВО в округе организовано 16 точек плетения маскировочных сетей. Кроме того, в школах и детских садах установлены почтовые ящики, куда каждый желающий может опустить письмо с поддержкой бойца. Письма не адресные — они могут попасть любому солдату. «Есть и персональные обращения: если в классе учится ребенок, чей отец защищает Родину, весь класс пишет ему слова благодарности», — говорит Елена Юрьевна.

Поначалу дети к написанию писем бойцам относились скептически. Они понимали, что это дело хорошее, но сомневались, что послание до места назначения дойдет. Но когда школьникам показали фотографию блиндажа, где были размещены их письма и открытки, восторг детей на знал границ. Теперь они пишут слова поддержки защитникам Родины с еще большим энтузиазмом.

Елена Юрьевна открывает коробку, где я вижу послания ибресинских ребят бойцам. На одной из открыток написано: «Дорогой солдат! Поздравляю тебя с великим Днем Победы! Мы благодарны тебе за защиту, стойкость и мужество. Желаю скорейшей Победы!»

К оформлению открыток и писем школьники подошли творчески: сделали аппликации и рисунки с изображениями звезды, цветов, георгиевских лент. «Патриотизм перестал быть абстрактным понятием из книг, — рассуждает Елена Юрьевна. — Сейчас каждый ребенок, каждая семья понимают: наши мужчины ушли защищать нас, а мы в тылу можем поддержать добрым словом, делом, гуманитарной помощью. Мы верим в Победу и ждем возвращения наших мальчиков домой. Раньше патриотизм мы ощущали через книги и фильмы о войне, сейчас — через такие акции и, надеюсь, через вашу газету».

Возможно, ибресинских школьников ознакомят с этим материалом «СЧ». Если так, то передаем ребятам, которые стараются поддержать бойцов, привет. Вы — большие молодцы, делаете огромное дело, Чувашия вами гордится!