Как тыл поддерживает бойцов

На днях из Аликовского округа в зону СВО отправился восьмой гуманитарный груз, собранный волонтерами объединения «Рука помощи» Шумшевашского территориального отдела. В посылках — все самое необходимое: продукты, предметы личной гигиены, маскировочные сети и именные передачи для бойцов. Сопровождали груз активисты Сергей Тимофеев и Владимир Семенов.

«Мы не могли оставаться в стороне. Когда знаешь, что защитникам нужна поддержка, хочется сделать все возможное», — отмечают добровольцы из Батыревского округа. Именно с таким настроем участницы группы «За Победу» сплели юбилейную, 800-ю маскировочную сеть. Ради важного дела мастерицы даже облачились в традиционные чувашские костюмы.

«Более сотни сетей — это сотни спасенных жизней», — уверены энтузиасты из Вурнарского округа. Жители девяти деревень — Алгазино, Сявалкасы, Орауши, Ермошкино, Пуканкасы, Ямбахтино, Малдыкасы, Кожар-Яндоба и Азим-Сирма — объединились, чтобы собрать помощь для бойцов СВО и военных госпиталей. В новую партию вошли защитные сети, окопные свечи, травяные сборы, сладости. Для раненых, проходящих лечение в Белгороде, жители Хумуш, Ослабы и Кивьяла (Калининский территориальный отдел) подготовили теплые вещи, чай, салфетки и постельное белье. Особой гордостью стала 201-я сеть, сплетенная женщинами в Ермошкинском Доме культуры.

В деревне Верхнее Аккозино Красночетайского округа поддержка бойцов стала по-настоящему народным делом. Инициатива представительниц старшего поколения быстро нашла отклик у односельчан: в обновленном Доме культуры открылся центр по плетению камуфляжных сетей. На сегодня здесь изготовлено уже более 50 изделий. Одна из мастериц, Людмила Шумилова, помимо сетей, связала четыре пары теплых носков для защитников.

Недавно из Красночетайского округа в ДНР отправилась автоколонна с гуманитарной помощью для земляков на передовой. На двух машинах волонтеры доставили груз, собранный по конкретным заявкам военнослужащих. На закупку необходимого потратили 623 тыс. рублей: 400 тыс. внесли местные предприниматели, 223 тыс. остались от благотворительного концерта. Среди переданных вещей — автозапчасти, электроинструменты, кабели, а также элементы маскировки, продукты и именные посылки. Перед отправкой груза активистов благословил священнослужитель, отец Максим.

В Комсомольском округе жители деревни Починок-Инели также поддерживают воинов. Общими усилиями рукодельницы завершили юбилейную, 400-ю маскировочную сеть. Как отмечают женщины, в каждом узелке — символ единства и непоколебимой веры в Победу.