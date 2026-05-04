Инфраструктура с иммунитетом: школьники проектируют защиту энергосетей

В Чувашии прошел первый технологический конкурс по кибериммунной разработке для старшеклассников. Организаторами выступили Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, «Лаборатория Касперского» и региональный электротехнический кластер. В рамках национального проекта «Экономика данных» 15 школ региона получили непростое задание: создать цифровую модель энергосистемы жилого микрорайона.

Представьте себе виртуальный город, где солнечные панели и ветрогенераторы вырабатывают энергию, аккумуляторы ее накапливают, а «Зеленый координатор» — умный алгоритм — распределяет электричество между домами, школами и больницей. Но была одна загвоздка: систему можно было взломать. Злоумышленник мог оставить врачей без света в операционной или вывести из строя резервные батареи.

Школьники подошли к защите не как программисты, а как инженеры. Вместо того чтобы пытаться написать непробиваемый код для «Зеленого координатора», они создали «монитор безопасности». Это небольшая, но очень важная программа-надзиратель. Она не управляла энергией, но имела решающее право вето. Если главный алгоритм отдавал опасную команду — например, отключить питание больницы или полностью разрядить аккумуляторы, «монитор» мгновенно блокировал это действие и переводил всю систему в безопасный режим.

Такое решение один из победителей конкурса Георгий Петров объяснил тем, что старшеклассников научили не верить в идеальный код. На тренинге специалисты объясняли ребятам, что алгоритм всегда может ошибиться или его могут взломать, поэтому защиту нужно строить в самой архитектуре. «Это как дом, где комнаты сами блокируются при вторжении, а не просто дверь с замком», — пояснил Георгий.

По словам заведующей лабораторией кибериммунных систем управления ЧувГУ Татьяны Копышевой, конкурс доказал, что кибериммунитет — это не научная фантастика, а рабочий инструмент. «Ученики научились проектировать системы, которые держат удар. То, что они сделали сегодня для защиты модели больницы, завтра может стать стандартом защиты реальной критической инфраструктуры по всей стране», — резюмировала эксперт.

Кстати, проекты чувашских школьников уже получили высокую оценку на федеральном уровне. Ребята представили свои решения на Всероссийской научно-технической конференции по энергетике. Их работы сразу заметили представители ведущих компаний отрасли. Молодых специалистов пригласили на стажировки и практику в топовые фирмы. По словам сотрудника «Лаборатории Касперского» Вячеслава Борилина, мероприятие вышло за рамки игры. «Участники отлаживали не просто модели, а прикладные алгоритмы, готовые к внедрению в реальные системы управления энергией», — отметил он.

Организаторы намерены сделать конкурс ежегодным. В ближайшие месяцы стартует серия открытых хакатонов по кибериммунитету в энергетике для школьников и студентов. Цель инициативы — дать молодежи доступ к передовым технологиям и подготовить новое поколение специалистов, способных защищать цифровую инфраструктуру от современных угроз.