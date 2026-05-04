Волжский променад и тайны чувашского леса

Не кормить диких животных и не мусорить

С первыми по-настоящему теплыми днями в Чувашии официально открывается сезон экологического туризма. Майские праздничные выходные обещают стать временем активного отдыха: для этого не требуются ни альпинистское снаряжение, ни особая подготовка — достаточно удобной обуви и желания открыть для себя новые горизонты.

В региона сформировалась целая сеть маршрутов, рассчитанных на любой вкус и возраст. Сегодня их насчитывается около десятка, и каждый год появляются новые точки притяжения. Настоящей жемчужиной стал маршрут «Волжский променад» в Мариинско-Посадском округе. Протяженность тропы — 7,1 км, а прогулка с учетом подъемов и спусков занимает около двух часов. Маршрут пролегает вдоль набережной города и ведет мимо Свято-Троицкого собора и знаменитого Подвесного моста, далее дорога идет на Государеву гору и спускается к Пугачевскому взвозу. Финалом становится Водолеевский заказник — уникальное место, где находится единственный в республике можжевеловый лес.

Для любителей уединения и лесных прогулок работают маршруты национального парка «Чӑваш вӑрманӗ». Здесь можно выбрать загадочный путь «Тайны чувашского леса», арт-тропу «Эко-невидаль», этноэкологический маршрут «Приоткрывая двери старины» или познавательную дорогу «Травкина премудрость», посвященную лекарственным растениям. Не остаются в стороне лесничества: в Вурнарском округе уже действует исторический маршрут «Путешествие в историю леса» протяженностью 1,3 км (с семью тематическими остановками), а в Канашском — готовится к открытию тропа через плантацию лиственницы сибирской. Маршрут в Цивильском заказнике отлично подойдет семьям с детьми. Он считается самым коротким (меньше километра), и там можно понаблюдать за сурками в естественной среде.

Все маршруты нанесены на портал 2ГИС, актуальные карты и аудиогиды доступны на сайте Минприроды Чувашии. Организаторы напоминают о правилах поведения на экотропах: не сходить с размеченного пути, не кормить диких животных и забирать мусор с собой. Развитие сети пеших троп поддерживается национальным проектом «Экологическое благополучие».