В стенах ДК агрегатного завода состоялся Форум трудовых династий

Верность делу как традиция

Торжественное мероприятие посвятили семьям, в которых не одно поколение работает на благо региона. Глава Чувашии Олег Николаев обратился к ним с теплыми словами, напомнил о больших грядущих праздниках: Первом мае и Дне Победы. Почетным мастерам своего дела вручили благодарственные письма и подарки. В награждении также приняли участие вице-премьер — министр сельского хозяйства Андрей Макушев, министр промышленности и энергетики Марат Якушев и министр здравоохранения Лариса Тарасова. В каждой профессиональной сфере есть работники, которые отличились трудолюбием и преданностью выбранному делу.

На мероприятии было представлено 20 трудовых династий республики. Например, самая многочисленная из них — семья Головиных из Яльчикского муниципального округа. Здесь, только представьте, 105 человек посвятили свою жизнь работе в сельском хозяйстве. Общий трудовой стаж этого многочисленного клана — 2330 лет!

На сцене состоялся концерт с песнями и танцами. А в фойе актового зала развернулась выставка продукции, которую организовали получатели социальных контрактов. Перед торжественной частью мероприятия Олег Николаев ознакомился с работой одного из цехов Чебоксарского агрегатного завода.

Подробности о празднике, объединившем поколения тружеников, читайте в следующем номере нашей газеты.