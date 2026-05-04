В Чебоксарах состоялся фестиваль «Кубок Волги по дронам и робототехнике»

Юные пилоты набрали высоту

Соревнования прошли в двух возрастных группах — 10–14 лет и 15–23 года, в дисциплинах «Гонки квадрокоптеров» и «Пилотирование FPV-дронов». Всего было разыграно три комплекта наград. Участие приняли школьники, студенты и молодые инженеры из Чебоксар, Алатыря и Республики Марий Эл.

Восемь из девяти медалей увезли представители Республики Марий Эл. Единственную медаль для Чувашии завоевал Марат Мосолов из Чебоксарского экономико-технологического колледжа, занявший третье место в гонках квадрокоптеров.

«Наши ребята получили важный соревновательный опыт — увидели уровень подготовки сверстников из других регионов, почувствовали темп настоящих гонок. Это не повод расстраиваться, это ориентир. Будем работать», — прокомментировал итоги состязаний руководитель кластера беспилотных авиационных и роботизированных систем Чувашии «БАРС» Станислав Басников.