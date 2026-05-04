В Чебоксарах завершена газификация нового жилого микрорайона № 8 по улице Богдана Хмельницкого

В новый дом микрорайона провели газ — теперь там есть тепло и горячая вода. Фото сap.ru

Масштабная работа реализована в рамках федерального проекта «Жилье» и национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Специалисты «Газпром газораспределение Чебоксары» построили распределительный газопровод протяженностью 1,3 км, установили пункты редуцирования и современную блочно-модульную котельную. Завершены пусконаладочные работы — тепло и горячая вода уже поступают в первый 16-этажный дом.

В перспективе микрорайон рассчитан на шесть тысяч жителей. Здесь появятся два детских сада и школа, все объекты будут подключены к единой газовой сети. «Мы создаем комфортную среду для жизни, обеспечивая новые районы необходимой инженерной инфраструктурой», — отметил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимир Максимов.

Ольга Зорина
Опубликовано: 30 апреля 2026 г.


