Воду отводят в поля

На автомобильной дороге в деревне Тоганаши Красночетайского округа введено временное ограничение движения. Причина — оползень.

Участок уже обследовали специалисты «Чувашупрдора» Минтранса Чувашии и сотрудники администрации муниципалитета. По результатам и было рекомендовано полностью перекрыть движение, установив дорожные блоки, чтобы исключить нагрузку на неустойчивый грунт.

Для предотвращения дальнейшего подмыва почвы началось устройство системы отвода воды с прилегающих полей, которая стекает по улице. Основные восстановительные работы проведут после просыхания грунта, сообщает пресс-служба администрации Красночетайского округа.