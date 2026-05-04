Воду отводят в поля

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Опасный участок обследовали специалисты «Чувашупрдора» и сотрудники администрации муниципалитета. Фото vk.com/club177422335

На автомобильной дороге в деревне Тоганаши Красночетайского округа введено временное ограничение движения. Причина — оползень.

Участок уже обследовали специалисты «Чувашупрдора» Минтранса Чувашии и сотрудники администрации муниципалитета. По результатам и было рекомендовано полностью перекрыть движение, установив дорожные блоки, чтобы исключить нагрузку на неустойчивый грунт.

Для предотвращения дальнейшего подмыва почвы началось устройство системы отвода воды с прилегающих полей, которая стекает по улице. Основные восстановительные работы проведут после просыхания грунта, сообщает пресс-служба администрации Красночетайского округа.

 

Опубликовано: 30 апреля 2026 г.


Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.