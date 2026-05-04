Про ярмарку, утушек и богатыря Улыпа

Чувашский академический ансамбль песни и танца вновь стал участником федеральной программы «Мы — Россия»

Будоражащее дыхание древности и яркие ритмы современности, глубокий взгляд в историю и бережное сохранение многовековых традиций народа. Все это — театрализованная концертная программа «Чӑваш тӗнчи» (Сказ о земле чувашской), показанная Чувашским академическим ансамблем песни и танца в городах и селах Поволжья. Масштабный гастрольный тур, организованный «РОСКОНЦЕРТом» при поддержке Министерства культуры страны, прошел с 21 по 26 апреля в рамках федеральной программы «Мы — Россия» и объединил ценителей национального искусства.

В центре сценического повествования — легенда о чувашском богатыре Улыпе, который был послан к людям, чтобы защищать их от бед, творить добро и бороться со злыми силами. Немало испытаний пришлось преодолеть могучему исполину, прежде чем на земле воцарились покой, благополучие и порядок, а потому память о нем и его славных подвигах по сей день передается из поколения в поколение, из уст в уста. «Улып стал настоящим национальным героем, его образ символизирует несокрушимое величие духа и огромную любовь к родному краю, — отмечает художественный руководитель коллектива, хореограф-постановщик программы Алексей Тимошенко. — Проделана колоссальная совместная работа с талантливыми композиторами и аранжировщиками, художниками по костюмам и декораторами. На сцене задействованы свыше 50 артистов хора, балета и оркестра народных инструментов».

Напомним, что ансамбль уже принимал участие в программе «Мы — Россия» (2024), однако на этот раз — совсем другие регионы и локации, а значит, новые зрители и почитатели таланта. Публику восхитили роскошные костюмы и красочные спецэффекты, тонкий национальный колорит и стремительное развитие действия, когда не приходится скучать ни минуты. Встретились и родные лица. «Нижний Новгород по-чувашски — Чулхула, что дословно переводится как «Каменный город», то есть мы — каменногородские чуваши, — рассказал член Нижегородского регионального отделения Ассамблеи народов России, председатель местной национально-культурной автономии чувашей Петр Иванов. — Спасибо артистам за этот невероятный праздник души и сердца! Их зажигательные песни и танцы дают нам вдохновение и силу для сохранения, приумножения и популяризации чувашской культуры в многонациональном пространстве страны».

Есть в программе и русский блок, что особенно актуально в Год единства народов России и Год дружбы народов в Чувашии.

«Подобные проекты дарят реальную возможность не только подняться на новый уровень коммуникаций и повысить профессиональное мастерство, но и в очередной раз доказать себе и зрителям, что искусство объединяет», — считает директор ансамбля Леонид Антонов. Самобытное творчество коллектива, основанное на незыблемом сочетании традиций и новаторства, опоры на фольклор и свежего авторского подхода, вот уже более века подтверждает это.